Los 7 datos más llamativos de la final del Mundial entre Argentina y Francia

El próximo domingo, Argentina y Francia definirán un nuevo campeón del mundo en el estadio Lusail. Será una final del Mundial de Qatar 2022 con mucha historia, ya que ambas selecciones buscan sumar su tercera estrella. Sin embargo, hay muchos más datos y marcas que pueden alcanzar el 18 de diciembre.

Cómo es el historial entre Argentina y Francia en Mundiales

La final del domingo será el cuarto enfrentamiento entre la Albiceleste y Les Bleus. El saldo es positivo para los argentinos, pero el último antecedente le sonríe a los europeos.

Uruguay 1930: 15 de julio, Argentina 1 (Luis Monti)- Francia 0.

Argentina 1978: 6 de junio, Argentina 2 (Passarella y Luque)- Francia 1 (Platini)

Rusia 2018: 30 de junio, Francia 4 (dos de Mbappé, Benjamin Pavard y Antoine Griezmann)- Argentina 3 (Ángel Di María, Gabriel Mercado y Sergio Agüero).

Contando amistosos y otros certamenes, hubo 12 enfrentamientos con 6 victorias de la Argentina, 3 de Francia y 3 empates.

Messi, el que más partidos jugó en la historia de los Mundiales

"Es mi último mundial. Falta mucho para el siguiente y por edad seguramente no me dé", La frase de Messi es una que los argentinos nunca quisieron escuchar, pero se marchará por la puerta grande como el jugador con más partidos en la historia de las Copas del Mundo (26). No obstante, todos queremos que se vaya con el trofeo en mano y la medalla de campeón colgada en el cuello.

Francia, en búsqueda de un hito que no se logra hace 60 años

Los dirigidos por Didier Deschamps se coronaron en el Mundial de Rusia 2018 y ahora en Qatar 2022 intentarán bordar su tercera estrella, para ubicarse en el podio de los más ganadores de mundiales: primero está Brasil, con cinco títulos, y segundo están Italia y Alemania, con cuatro.

Hasta el momento, solo Italia y Brasil lograron el bicampeonato de manera seguida: los europeos fueron campeones en 1934, de local, y en el Mundial de Francia 1938, mientras que el Scratch equiparó ese logro al conseguir el título en Suecia 1958 y en Chile 1962, ambos con Pelé en el equipo.

Cuánto dinero se aseguraron Argentina y Francia por llegar a la final y cuánto ganarían en caso de ser campeones

Solo por meterse en semifinales, Argentina y Francia, junto a Marruecos y Francia, se adjudicaron 25 millones de dólares en premios. El que festeje el próximo domingo se llevará, además de la gloria eterna, otros 27 "palos", para un total de 47 millones de la moneda estadounidense. Por otra parte, el subcampeón embolsará 30 millones de dólares.

Kylian Mbappé será el jugador más joven en disputar dos finales del mundo consecutivas

El delantero francés Kylian Mbappé se convertirá en el jugador más joven en disputar dos finales del Mundo consecutivas cuando este domingo a las 12 horas enfrente a la Argentina en el choque decisivo del Mundial de Qatar 2022.

Con 23 años y 363 días, el parisino se convertirá en el jugador más joven en disputar dos finales del Mundo superando al brasileño Denilson de Oliveira que, con 24 años y 310 días, llegó a esta marca en la final ante Alemania en la edición de Corea y Japón 2002 donde se terminaría consagrando campeón con la Canarinha tras la fallida definición en 1998 cayendo ante Francia por 3-0.

Cómo quedaría Scaloni entre los entrenadores más jóvenes en ganar la Copa del Mundo

Lionel Scaloni es el entrenador más joven del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, no sería el de menor edad en llevar a su equipo al título. El más joven fue Alberto Suppici, DT de Uruguay que tenía 31 años en el Mundial 1930. Segundo está el también uruguayo Juan López Fontana (42 años en Brasil 1950), Mário Zagallo (38 años en México 1970) y César Luis Menotti (39 años en Argentina 1978).

De esta manera, el pujatense se ubicaría quinto detrás del Flaco, su compatriota. Por su parte, Carlos Salvador Bilardo tenía 48 años cuando obtuvo el Mundial de México 1986.

Deschamps podría ser el segundo DT en lograr dos Copas del Mundo de forma consecutiva

El director técnico de la Selección de Francia, Didier Deschamps, buscará su segundo título mundial consecutivo como entrenador, un logro que hasta el momento sólo consiguió una sola persona.

Tras haber dirigido al plantel campeón en el Mundial de Rusia 2018, el entrenador aspira a equiparar al italiano Vittorio Pozzo, el único que se coronó dos veces consecutivas.

"Il Vecchio Maestro" condujo hacia la victoria a la Selección de Italia en los mundiales de 1934, de local, y de Francia 1938, siendo el primer equipo en coronarse de visitante.