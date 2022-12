Azzaro atacó a Demichelis por pedirle a Otamendi que vuelva a River: "Actúa como el..."

Demichelis le pide a Otamendi que haga lo que él no hizo. Y no me refiero a que no salió campeón del mundo…

Ahora resulta que Demichelis, que durante 20 años se olvidó de River, incluso en momentos de descenso y retirándose en el MÁ-LA-GA, actúa como el misionero de Núñez. pic.twitter.com/u09hBSZ9av