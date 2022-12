Scaloni y el particular motivo por el que Argentina termina sufriendo los partidos: "Crea inseguridad que..."

Sin dudas el aspecto más flaco que ha mostrado esta Selección argentina el Mundial de Qatar 2022, y que todavía tiene tiempo de corregir, es el hecho de que, más de una vez en esta Copa del Mundo y ante rivales (en el juego) inferiores, se le terminaron complicando partidos que parecía tener completamente controlados. Le sucedió en el debut ante Arabia Saudita (iba 1-0 en el primer tiempo y en 7' se lo dieron vuelta), en octavos frente a Australia (con el atajadón del Dibu Martínez en la última jugada) y la máxima fue en cuartos vs. Países Bajos (a los 83' iba 2-0 y terminó 2-2). El entrenador, Lionel Scaloni, es consciente de esta falencia y reveló antes de la semifinal contra Croacia por qué cree que sucede esta situación.

Para Scaloni, es por la cantidad de minutos que se añaden en el tiempo agregado: "Creo que esto nuevo, porque es nuevo, de dar ocho, nueve, diez minutos crea un poquito de inseguridad en el equipo que va ganando. Cuando vos ves que dan diez minutos cuando pensabas que estaba terminado el partido crea incertidumbre, para los dos equipos. Se ha visto en muchos partidos, no sólo en el nuestro. Es una situación nueva, no digo que sea justa o injusta, y seguramente se vaya haciendo más natural. Hay que trabajar sobre eso, los momentos son los que mandan y no todos los equipos son iguales. Con Países Bajos fue difícil porque empezaron a tirar pelotazos en el área".

Scaloni, en la conferencia previa a la semifinal de este martes (foto: EFE).

Al mismo tiempo, además de hablar de este tema propio, el técnico de la Selección también analizó a Croacia, rival en la semifinal de este martes a las 16: "Respecto a Croacia, tiene una manera de jugar y no la va a cambiar. No es defensiva ni ofensiva. Juega siempre igual y realmente bien. Tiene muy buenos jugadores y es un equipo con una tradición futbolística enorme. Esperamos un partido muy difícil". Y agregó: "no corresponden las comparaciones con el Mundial de Rusia 2018 (cuando Croacia derrotó 3-0 a la Argentina) porque todos los partidos son diferentes".