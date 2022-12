El "anti-argentino" de El Chiringuito redobló la apuesta contra la Selección: "Que le metan..."

En los últimos días, la prensa española apuntó duro y parejo contra la Selección argentina por su comportamiento tras obtener la clasificación a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. Uno de los más ácidos fue Juan Manuel Rodríguez, periodista de El Chiringuito, que había tenido una fuerte declaración contra la Albiceleste: "Ojalá que le metan cuatro". Al ver la repercusión que tuvieron sus palabras, volvió a la carga en el programa.

El Chiringuito hizo un informe sobre las respuestas de la prensa argentina a su picante expresión de deseo contra el equipo de Lionel Scaloni. Por eso, el español comenzó una especie de disculpas: "Estoy más abrumado todavía, porque la verdad es que no había visto... No lo sé, no lo entiendo muy bien. Reconozco que estoy arrepentido".

Sin embargo, nada estuvo más lejos de la realidad: "No quiero que le metan cuatro [a Argentina], quiero que le metan siete. Siete", repitió una y otra vez, mientras hacía el número con sus dedos.

Luego, Rodríguez intentó bajar un poco los decibeles: "Está bien Josep, ya está bien. Un poco de sentido del humor, que el fútbol es lo más importante de lo menos importante", citando a Jorge Valdano, un argentino.

Por último, hizo una aclaración: "Yo no veo a Argentina reflejada en ese gesto de los jugadores de su Selección. Yo veo reflejada a Argentina en Julio Cortázar, en Ricardo Darín, Carlos Monzón, Juan Manuel Fangio, Maravilla Martínez, que es un excelente embajador".