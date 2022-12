Un ya exdirigido suyo en México destrozó a Martino tras su renuncia: "Lo que él quiso..."

Una vez consumada la eliminación de la selección de México del Mundial de Qatar 2022 en fase de grupos, Luis Chávez, jugador del equipo azteca y autor casualmente de uno de los goles en el 2-1 insuficiente ante Arabia Saudita, tuvo palabras muy duras con Gerardo Martino, quien anunció su renuncia como seleccionador del combinado mexicano en la conferencia de prensa inmediatamente posterior al partido ante los asiáticos.

Luis Chávez, durísimo contra Martino (foto: EFE).

Chávez, sin cuidarse para nada, le cuestionó ante los micrófonos al Tata la "postura" con la cual México salió a jugar contra la Argentina con extrema crudeza: "En el segundo partido ante Argentina, no entendimos mucho lo qué él (Martino) quiso plantear. Defendimos bien por un lapso de tiempo, pero no generamos peligro. Así no se pueden hacer goles... Y terminamos perdiendo el partido".

Ese 0-2 contra la Argentina le terminó saliendo muy caro a México, a la que no le alcanzaba con derrotar por ese marcador a Arabia Saudita para clasificarse y necesitaba marcar un gol más.

Luego de la eliminación del Mundial, el Tata Martino -abatido- anunció: "Mi contrato se terminó cuando al árbitro pitó el final del partido y no hay nada más que hacer. No podría decirle absolutamente nada a la gente porque yo soy el responsable máximo de esta terrible decepción y frustración que tenemos. Como responsable de esto que provoca mucha tristeza, asumo totalmente la responsabilidad de este gran fracaso. No hay ningún motivo que ahora me haga pensar que el futuro deba ser de manera distinta".