"Qué vergüenza": los impactantes títulos de la prensa alemana tras la eliminación

Alemania volvió a quedar afuera en fase de grupos de un Mundial. Los teutones quedaron terceros en el grupo E por detrás de Japón y España, por lo que son, una vez más, la gran decepción de la Copa del Mundo. Como era de esperar, los diarios y portales alemanes no fueron para nada suaves en sus portadas.

La tapa de Bild: Klostermann no quiere ni mirar.

“Estamos afuera. Qué vergüenza”, tituló Bild, diario deportivo alemán por excelencia. La foto elegida también lo dice todo: un Lukas Klostermann totalmente tapado por la camiseta blanquinegra de una selección que, hace rato, ya no es lo que era. En esta línea ahondó este medio en sus páginas interiores: "Después de Rusia 2018 pensamos que esto no podía empeorar. Desde hoy sabemos que sí. Tres torneos seguidos donde no rompimos nada. El mundo del fútbol temblaba frente a nosotros. Fuimos elogiados como un gran equipo. Pero ahora Alemania es solo un enano del fútbol. Es un drama", cerraron.

Hace cuatro años, Die Mannschaft quedó eliminada en un grupo conformado por Suecia, México y Corea del Sur. Esta vez, fueron España, Costa Rica y Japón sus verdugos. Sin embargo, el sabor amargo de volver a morder el polvo es el mismo: “La vergüenza de la Copa del Mundo en ronda preliminar. España hunde a Alemania en la ruina”, tituló el diario Express.

El diario Express de Colonia: "España hunde a Alemania en la ruina".

“Seguiremos por televisión los octavos de final. La debacle de la DFB (Federación Alemana de Fútbol) es perfecta. El seleccionador nacional Hansi Flick se enfrenta a las ruinas de su breve mandato”, expresaron en sus páginas interiores. Lo cierto es que Alemania lleva tres grandes torneos (Mundiales 2018 y 2022 y Euro 2020) sin llegar a fases avanzadas.

The Sun de Inglaterra: "Angustia para los alemanes".

Lógicamente, el cimbronazo no sacudió solo en Alemania. Los medios ingleses, eternos rivales de los alemanes, también se hicieron eco: "Angustia para los alemanes", tituló The Sun. Sin dudas, el sol no sale hace rato para una selección con cuatro estrellas en su escudo y varios años de fracasos.