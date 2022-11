Celebra Scaloni: uno de los "tocados" de la Selección ya está OK y hasta puede sumar minutos antes de Qatar 2022

Sonríe Lionel Scaloni. A once días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Leandro Paredes se recuperó al 100% de su distención en el isquiotibial y ya se encuentra estará disponible para próximo partido de la Juventus, este jueves ante Hellas Verona, según confirmó su DT, Massimiliano Allegri, este miércoles en conferencia de prensa.

Leandro Paredes, ya recuperado de su lesión muscular.

"Los recuperados Paredes y Kean están disponibles, pero no necesariamente jugarán”, aseguró el técnico Allegri, horas antes de partir rumbo a Verona para el partido de la fecha 14 de la Serie A, que la tiene a la Vecchia Signora en la 5º colocación.

Paredes, titular indiscutido en el mediocampo de la Selección argentina, se lesionó el 21 de octubre en el partido frente a Empoli y pese a que inicialmente se habló de un plazo de dos semanas de recuperación, terminaron siendo casi tres las que estuvo afuera de las canchas. Ya en óptimas condiciones, sólo resta saber si Allegri decide darle unos minutos frente al Hellas o si lo guarda para la última fecha antes del parate contra la Lazio.

El ex Boca igualmente no es el único jugador de la Selección que llega entre algodones a la Copa del Mundo. Su compañero de equipo Ángel Di María volvió a jugar 10' el domingo pasado, en el 2-0 al Inter, después de un mes inactivo. Paulo Dybala, tras padecer una importante lesión en el isquiotibial, le apunta a jugar en el Roma-Torino del 13/11, un día antes de que Scaloni dé la lista definitiva. Foyth volvió a ir al banco contra Mallorca (no ingresó) tras dos meses y medio. Nicolás González sigue lesionado y no concentró para el partido de este miércoles de la Fiorentina. Y el Cuti Romero continúa recuperándose de una distensión en el gemelo. Se especula con que pueda reaparecer el sábado ante Leeds. Giovani Lo Celso es baja segura.