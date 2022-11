Atento Scaloni: la decisión que tomaría Sampaoli con tres jugadores de la Selección

Mientras define la lista definitiva para el Mundial de Qatar, Lionel Scaloni recibió una buena noticia. Es que Alejandro Gómez y Marcos Acuña no estarán en el partido del Sevilla ante Real Sociedad, como local, por sendas molestias.

El Papu no jugará ante Real Sociedad y podría ser desafectado del Sevilla.

El entrenador santafesino Jorge Sampaoli había dicho en conferencia de prensa que ambos terminaron tocados tras el clásico del domingo ante Betis y quedaron afuera de la lista de convocados para el partido que comenzará a las 15 de Argentina. El club no dio parte médico pero en el reporte del último entrenamiento consignó que padecen "diversas molestias".

El lateral derecho Gonzalo Montiel, en tanto, tampoco estará a disposición ya que fue expulsado en el clásico andaluz y recibió tres fechas de suspensión. Este será el último compromiso del equipo andaluz por LaLiga española y el domingo tiene un partido por Copa del Rey ante Velarde, de la sexta división española, pero Sampaoli ya adelantó que podría liberar antes a los futbolistas afectados al Mundial de Qatar 2022. En ese caso, los tres se podrán sumar antes del fin de semana a la Selección argentina.

Sampaoli, además, fue crítico con la organización del Mundial y dijo que ya es tarde para quejarse: "Ahora no se puede quejar nadie porque esto se tendría que haber resuelto mucho antes. Jugar un Mundial en un país árabe, en noviembre, en medio de una competencia, parar la competencia y jugar... Ahora ya está. Todos han aceptado y la FIFA determinó que se juegue en un lugar que no se debería haber jugado, en una fecha en la que no se debería haber jugado".

"Pero todo es por plata, todo es un negocio. Aceptamos el negocio y vamos todos para adelante. Quejas no puede haber. Las quejas eran antes, yo no me puede quejar ahora. 'Mirá, no corresponde...'. No, ya está. El tema es que esto como es un gran negocio y se deja de lado todo lo demás, después las consecuencias las paga otra gente, la de más abajo", agregó. Clarito.