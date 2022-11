La tremenda condición que Lo Celso estaba dispuesto a aceptar para ir al Mundial

Tras varios días de incertidumbre, la Selección argentina no podrá contar con Giovanni Lo Celso. Tras no jugar ni un minuto en Rusia 2018, el mediocampista no estará en el Mundial de Qatar 2022 por un desgarro que lo obligará a pasar por el quirófano. Sin embargo, el ex Rosario Central estaba dispuesto a cumplir con una condición impuesta por Tottenham, dueño de su pase, con tal de decir presente en la cita.

El jugador hizo mucha fuerza, pero finalmente el equipo inglés, que lo cedió al Villarreal, lo obligó a operarse. Según Gastón Edul, Lo Celso se había preparado para sufrir un "castigo" por parte del club para jugar con la Selección argentina: "Él no pudo evitar la operación, que sería este jueves. Voy a contar algo para que la gente sepa la clase de persona que es Lo Celso y lo que hizo por estar. Cuando un jugador que tiene el pase en la Premier League se lesiona, el sueldo lo pasa a pagar la aseguradora de la liga y no los clubes", comenzó a explicar.

Luego, el periodista de TyC Sports agregó: "Entonces, el sueldo de Gio [Lo Celso] lo iba a pagar la aseguradora. Al pasar los días y él no quiere que Villarreal y Tottenham saquen un comunicado, el Tottenham empieza a presionar para que se opere, pero él no quería. Se iba haciendo estudios todos los días y, en un momento dado, la aseguradora le dice a Lo Celso que no se iba a hacer cargo de su sueldo porque no quería operarse".

En otras palabras, el jugador de la Selección argentina estaba dispuesto a resignar dinero de su club para poder estar en la cita mundialista: "Él negoció no cobrar por dos meses, pero tener la chance de ir al Mundial. La Selección se pierde a una persona muy querida en el grupo", cerró.

Luego de varios días de tire y afloje, Lo Celso fue descartado por la Selección argentina este martes. De acuerdo con lo informado por Edul, el que se asomaría como reemplazante para el debut ante Arabia Saudita sería Alejandro "Papu" Gómez, aunque todavía faltan muchos días para saber qué equipo parará Lionel Scaloni.