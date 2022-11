El anuncio bomba de Mariano Werner que revoluciona el Turismo Carretera

Durante el 2022 muchos pilotos que habitualmente participan en las diferentes categorías nacional han viajado al exterior para afrontar desafíos internacionales. Julián Santero, Andy Jakos y Diego Azar, en el Stock Car de Brasil, Agustín Canapino cumplió el sueño de manejar un IndyCar y ahora se suma Mariano Werner quien anunció que durante el 2023 competirá en la Trans-Am de Estados Unidos. El bicampeón del Turismo Carretera contó su proyecto y hasta confirmó cuándo realizará su primera prueba.

"Estuvimos viendo un poco de qué se trata la Trans-Am, con la chance de dialogar con distintos equipos, el presidente de la categoría y con los constructores de chasis. Con Marcelo Occhionero, Marcos Laborda y Bruno Santoro estuvimos definiendo un poquito lo que podría ser el 2023”, explicó Werner en un video compartido en su perfíl de Instagram.

Luego, agregó: "La idea de Marcelo es tener su equipo acá, el Memo Corse, con un Ford Mustang. Poder hacer las carreras que no me coincidan con el TC ni el TC Pick Up. Estamos esperando la confirmación de los calendarios para confirmar todo, pero es muy posible hacer unas cuantas carreras acá”.

"Más adelante les iré contando un poco más acerca de este proyecto que es muy lindo. Son autos bastante parecidos TC, con un parque de 51 autos, muy difícil y exigente, con lindos circuitos. Para mí va a ser de mucho aprendizaje", concluyó el Zorro de Paraná que busca sueña con lograr el primer título en TC Pick Up y el tricampeonato en la máxima.

El Mustang del Trans-Am.

Werner se ubica en el segundo lugar del campeonato del Turismo Carretera y con chances concretas de ganarlo ya que está a un punto del líder, José Manuel Urcera, cuando restan dos competencias para que se termine la temporada. La próxima será el 19 de noviembre en La Pampa y el coronación se disputará en San Juan el 11 de diciembre