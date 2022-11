Alfaro explotó contra la organización de Qatar 2022 por adelantar el debut: ¿Por qué el resto..."

En su momento, cuando después del sorteo de la fase de grupos, se anunció que el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022, protagonizado por la selección anfitriona y la Ecuador de Gustavo Alfaro, se adelantaba un día, del 21 de noviembre al 20, llamó mucho la atención. Pero, hasta ahora, no había habido ninguna queja pública como la que el técnico argentino del combinado ecuatoriano esbozó este martes, a doce días del arranque de la Copa del Mundo.

"A nosotros no nos consultaron si había algún problema en adelantar el partido del 21 para el 20. Con tal de jugar un Mundial juego a las 5 o a las 7 de la mañana en cualquier parte del mundo. A ver, no quiero ventaja, pero sí el mismo derecho que todos los demás. Todos tienen siete días de descanso y yo seis, ¿por qué yo tengo seis y el resto, siete? ¿Por qué a mí no me dieron un día antes también para poder contemplarlo? Porque, de pronto, Qatar tiene eso: campeonato suspendido, tiene a sus jugadores hace cinco meses... Para mí un día es mucho", despotricó Alfaro en conferencia de prensa.

La razón le asiste al Lechuga. Sucede que las ligas europeas recién van a liberar a sus futbolistas el lunes 14/11 y todos los entrenadores los podrán a tener a su disposición por, al menos, siete días. Y ni hablar de los que debutan más tarde. Pero Ecuador sólo va a tener seis...

La selección ecuatoriana de Alfaro iniciará el 20/11, contra Qatar, su participación en el Mundial. La segunda fecha la jugará el 25/11, ante Senegal. Y la tercera es frente a Países Bajos, el 29/11.