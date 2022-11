Most Puntano terminó venciendo a Macklin (por distanciamiento)

El Hipódromo de Mendoza ofreció ayer un nuevo festival de carreras. La reunión fue la primera del mes de noviembre y una de las últimas de la temporada (sólo restan tres). El balance general del día fue positivo, sobre todo porque no hubo inconvenientes importantes. Contrario a ello se disputó una jornada en buen clima. La concurrencia de público tal vez no fue la esperada, pero de todas maneras hubo un buen número de aficionados en las tribunas.

La prueba central del día (el Clásico “Día de la Tradición”) tenía calificación de carrerón en la previa. Sobre todo, por la presencia de caballos importantes como Macklin, Pulpinello o Fall Away. Pero también por sumar a esta nómina a animales que están haciendo sus primeras armar en Mendoza pero que tienen mucho para dar (como Most Puntano o Master Mago).

La prueba se hizo con Master Mago y Most Puntano luchando por la vanguardia, casi desde el vamos. Todo esto mientras Macklin cerraba la marcha. Antes de ingresar en la recta final la lucha por la vanguardia continuaba, ahora con el agregado de Fall Away (quien se sumaba a Most Puntano y Master Mago). Mientras Macklin avanzaba abierto y dispuesto a ir por la vanguardia.

Cuando pisaron la recta final, comenzó la lucha (y también los roces). Primero Most Puntano fue sobre Macklin, después Macklin fue sobre Most Puntano (toque más evidente que el anterior) y finalmente Most Puntano fue sobre Master Mago. A pesar de todo esto Macklin pudo “enderezar” su línea y encomendarse al disco para vencer a Most Puntano por tres cuerpos. Pero la bandera de reclamos no tardó en ser levantada: Most Puntano reclamó contra Macklin, Master Mago contra Most Puntano y Fall Away contra Most Puntano y Master Mago. La Comisión de Carreras comenzó con su clásica deliberación y el veredicto llegó a los pocos minutos. El mismo determinaba que Macklin era distanciado del primero al segundo puesto por las molestias ocasionadas a Most Puntano. Un fallo que compartimos y aprobamos. Pero tal vez Most Puntano también debería haber sido distanciado. En este caso por las molestias ocasionadas a Master Mago faltando 150 metros para el disco. De esa manera el ganador hubiera sido Fall Away (quien arribó en tercer lugar). Pero no esto no sucedió y finalmente Most Puntano se quedó con la prueba mejor rentada de la jornada.

El fallo no cayó del todo bien (sobre todo entre la gente de Macklin en primera instancia) pero en este tipo de carreras tan destacadas, tampoco es fácil aceptar un distanciamiento. El mes pasado, en San Isidro, hubo una batalla campal por una situación similar.

La de hoy fue la primera victoria de Most Puntano en Mendoza. El hijo de Most Improved fue conducido a la victoria por Jonathan Gómez, está al cuidado de Florindo Catapano y empleó el buen tiempo de 1’ 36” 2/5 para la milla.

Cuadreras

Entre las “cortas” se destacaron los triunfos de Vecinal Key (27” 4/5 para 500 metros) y Talento Frances, quien se quedó con el clásico cuadrero de la jornada.

Una máquina de correr

La victoria más espectacular de la reunión correspondió a la tordilla Cassia Antica. La hija de Catcher In The Rye se impuso por once cuerpos en la cuarta carrera de la jornada. Lo más impactante del triunfo, de la representante de la caballeriza La Verde, fue que empleó un tiempo de 1’ 17” 3/5 para 1300 metros. Una máquina de correr…

El crack del día

En esta oportunidad la chapa de figura de la reunión fue para el entrenador Alberto Búccaro, quien redondeó un muy buen doblete de victorias. Arrancó con Robin Pro y terminó con Vecinal Key.

Lo que viene

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el 20 de este mes.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “DON MATIENZO” - (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DOS DE ORO 58 C. López

2° DON KING 58 S. Fernández 1 ½ cpos

3° R’ HONOUR 60 J. Campanello ½ cbza

4° AFRODITA 59 L. Escudero 1 cpo

U° ADMIRABLY BOY 58 R. Argüello pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,35. Dividendo de la Combinada: $ 21,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 13,60. Tiempo: 17”. Cuidador: L. Videla. Stud: Los Amigos. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

2da carrera

Premio: “TOTA FLY” - (Extraoficial) – 600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL LEJANO 58 W. Escudero

2° MARKET MAN 58 S. Fernández 6 cpos

U° SEBI BOY 58 R. Zapata 4 ½ cpos

No corrieron: (2) FIRCITY. Dividendo del Ganador: $ 2,10. Tiempo: 32” 3/5. Cuidador: J. Taini. Stud: Kuky. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

3 ra carrera

Premio: “GRAY FOX” – (Cat. Interior) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DREAD 56 H. Betansos

2° SÚPER CORONADO 57 S. Fernández ¾ cpo

3° URBAN BLOCK 56 J. Gómez 1 ½ cpos

4° INDIO PAINE 57 D. Gómez 1 ½ cpos

5° BASKARA BABEL 53 D. Ledesma distanciamiento

U° BIFOCAL 54 W. Escudero 3 ½ cpos

(*) Distanciada del 4to al 5to puesto por las molestias ocasionadas a Indio Paine.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,45. Dividendo de la Combinada: $ 5. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,85. Dividendo de la Trifecta: $ 315,90. Tiempo: 1’ 13” 4/5. Por: Safety Cheek y Dorothy, de 3 años. Cuidador: M. Irrazabal. Stud: Ro. B. Lu. Li. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

4 ta carrera

Premio: “JOSÉ HERNÁNDEZ” – (Categoría Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1 ° CASSIA ANTICA 55 F. Campos

2° LA MERY 56 C. López 11 cpos

3° GRACIAS A LA VIDA 53 S. Quinteros 1 ½ cpos

4° SARPAMPA 57 S. Fernández 5 cpos

5° PRADA GIRL 55 H. Betansos 5 cpos

6° ESAT PRUSSIA 57 D. Gómez 1 cpo

7° GALA MIX 53 J. Gómez 1 ½ cpos

U° TABATINGA 57 R. Argüello 14 cpos

No corrieron: (4) SUBVERSIVA JOHAN, (7) TRIP TO VENEZA, (11) BABY´S SONG. Dividendo del Ganador: $ 2,75. Dividendo de la Combinada: $ 11,30. Dividendo de la Imperfecta: $ 7,90. Dividendo de la Trifecta: $ 76,70. Tiempo: 1’ 17” 3/5. Por: Catcher In The Rye y Costa Maya, de 4 años. Cuidador: A. Coria. Stud: La Verde. Candidata de El Relator / Noticias de Turf.

5 ta carrera

Premio: “FRANQUITO” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ROBIN PRO 58 R. Zapata

2° ANY OTHER DAY 58 R. Argüello 2 cpos

3° EL SUFRIDO 58 W. Escudero pczo

U° GALÁN RIG 60 J. Campanello ¾ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,65. Dividendo de la Combinada: $ 4,50. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F.

6ta carrera

Premio: “SHE CAN” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL CARRILERO 60 A. Bonada

2° LITTLE SPRING 60 J. Ortíz ½ cpo

3° OBLIGADO 58 R. Becerra ½ pczo

U° ATHENEA CAP 58 W. Escudero pczo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,90. Dividendo de la Combinada: $ 5,20. Tiempo: 18’ 2/5. Cuidador: C. Chiodi. Stud: El Pollo. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

7 ma carrera

Premio: “SANTOS VEGA” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° VECINAL KEY 58 S. Fernández

2° EMPER WEY 56 W. Escudero 1 ½ cpos

3° EL HUMORISTA 58 R. Zapata ½ cbza

U° VICE CÓNSUL 59 L. Escudero 2 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,60. Dividendo de la Combinada: $ 7,90.Tiempo: 27” 4/5. Cuidador: A. Búccaro. Stud: J.F. Enemigo de El Relator / Noticias de Turf.

8va carrera

Premio: “MARTÍN FIERRO” – (Extraoficial) – 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° YOCO EMBRUJADO 55 D. Ledesma

2° PORCHY 56 C. López ½ cpo

3° ELLIDER 57 J. Gómez 4 cpos

4° EL GRAN PROFESOR 55 S. Quinteros 3 cpos

5° SENSE FITZ 56 H. Betansos ½ cbza

6° CATCH MY STAR 55 W. Escudero 8 cpos

7° VALID RATE 57 D. Gómez 9 cpos

U° LOU BIZARRO (*) 54 F. Campos 16 cpos

(*) Corrió desestribado.

No corrieron: (1) YAGUFLOR LETHAL, (3) THE JAN GREELEY, (10) VALIENTE OIKOS, (11) TERRÓZ DE AZÚCAR. Dividendo del Ganador: $ 6,90. Dividendo de la Combinada: $ 241,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 48,60. Dividendo de la Trifecta: $ 695,90. Tiempo: 1’ 12” 3/5. Por: Storm Embrujado y Sofía Toss, de 7 años. Cuidador: F. Chaca. Stud: Difunta Correa.

9na carrera

Clásico: “DÍA DE LA TRADICIÓN” – (Cat. Interior) – 1600 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MOST PUNTANO 57 J. Gómez

2° MACKLIN (*) 59.5 D. Gómez distanciamiento

3° FALL AWAY 58.5 F. Campos ¾ cpo

4° MASTER MAGO 56 C. López 3 cpos

5° PULPINELLO 61.5 S. Fernández 1 ½ cpos

U° DARTH VADER 59.5 W. Escudero 7 cpos

(*) Distanciado del 1ro al 2do puesto por las molestias ocasionadas a Most Puntano.

No corrieron: (6) NUNCA DIGAS NEVER. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 4,50. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,30. Dividendo de la Trifecta: $ 64,55. Tiempo: 1’ 36” 3/5. Por: Most Improved y Puntana Rye, de 6 años. Cuidador: F. Catapano. Stud: El Principiante. Sport de El Relator / Noticias de Turf.

10ma carrera

Clásico: “HILARIO CUADROS” – (Extraoficial) - 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° TALENTO FRANCÉS 60 J. Campanello

2° EVER CHAMP 61 E. Montaña 1 ½ cpos

3° LANNISTER 59 L. Escudero 1 cpo

U° COMPÁS VIOLENTO 58 R. Argüello 1 cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,30. Dividendo de la Combinada: $ 4,90. Tiempo: 17” 4/5.Cuidador: M. Arce. Stud: El Rancho.

11ma carrera

Premio: “MR SINATRA” – (Extraoficial) – 300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° EL BIEN POSIBLE 58 L. Escudero

2° PUPILA MARQUESA 58 R. Argüello ¾ cpo

3° SPRING EVER 58 W. Escudero ¾ cpo

U° LUPITO SIX 60 J. Campanello hocico

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,50. Dividendo de la Combinada: $ 22,10. Tiempo: 17” 2/5. Cuidador: B Mantelli. Stud: Don Anastasio.