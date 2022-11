La bomba de Benedetto sobre el DT de Boca: ¿puede ir por una leyenda?

Tras la derrota ante Racing en el Trofeo de Campeones, Boca se tomará un mes de descanso antes de la pretemporada. Sin embargo, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tendrán mucho trabajo de aquí a fin de año, ya que deberán decidir quién será el entrenador en 2023. En esta línea, el mundo del club de la Ribera se vio sacudido por un bombazo.

En Equipo F, Marcelo Benedetto lanzó una pregunta que sorprendió a todo Boca: "¿Alguien pensó en un nombre muy pero muy importante para cambiar su voluntad, al menos como pensamiento, e ir a verlo, que se llama Carlos Bianchi?", soltó.

Claro, la incredulidad que mostró el resto de los periodistas de ESPN fue la misma que tuvieron los hinchas en las redes sociales. Luego de las preguntas de sus compañeros, el panelista siguió con su información: "Pregunto si hay alguien en Boca que pensó en, por lo menos, acercarse y decirle a Carlos Bianchi si quiere cambiar su postura de no dirigir", explicó.

Bianchi tuvo tres pasos por Boca: 1998 a 2001, 2003 a 2004 y 2013 a 2014.

Una vez más, Sebastián Vignolo y compañía dejaron caer sus mandíbulas, sin poder creer lo que decía Benedetto "Pará, pará, arranquemos de nuevo. ¿Vos estás preguntando si alguien piensa en Bianchi para que dirija a Boca?", repreguntó el Pollo.

"Hasta ahora, él no quiere dirigir. Lo único que puede correr a Ibarra del lugar de entrenador es si Boca llama a Carlos Bianchi. Yo no digo que Riquelme pensó [en Bianchi]. Es el único que puede cambiar que Ibarra no siga", agregó el periodista. Una y otra vez, Benedetto aseguró que se trataba de una pregunta, pero sus colegas bromeaban con que no se lo vincule con el zócalo que hablaba de la posibilidad del regreso del Virrey.

Desde su tercer y último paso como entrenador del club de la Ribera, Bianchi volvió a "la siesta" de la que habló durante tantos años. En más de una ocasión, el ídolo xeneize expresó que quería dedicarles tiempo a sus nietos, pero la pregunta de Benedetto estalló en el mundo Boca.