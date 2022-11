El emotivo mensaje de Heinze en su presentación como DT de Newll's: "Nunca soñé con..."

Tras su último paso por la Major League Soccer de Estados Unidos, Gabriel Heinze fue presentado oficialmente como nuevo director técnico de Newell's Old Boys de Rosario. El Gringo, que debutó en primera división como jugador de la Lepra, tendrá así su primera prueba como DT del club de sus amores.

El Gringo, que tuvo dos ciclos como jugador del elenco rosarino, fue contundente a la hora de referirse a los motivos que lo llevaron a aceptar este nuevo desafío: "La decisión de estar acá, es por lo uno siente en este club. La decisión no me costó tomarla, pero no por eso se dejaron de analizar varios factores".

Sobre el sueño de comandar al club de sus amores, Heinze destacó: "El equipo ha tenido una gran valentía, el trabajo de los dos cuerpos técnicos anteriores fue muy bueno. El esfuerzo de los jugadores puso a Newell's donde está. Nunca soñé con ser entrenador de Newell's, lo empecé a soñar hace algunos días".

Con respecto al mercado de pases que se avecina, teniendo en cuenta que la Lepra jugará Copa Sudamericana durante el 2023, el Gringo soltó: "El análisis del los refuerzos ya está hecho, ahora hay que trabajar en conjunto para que se pueda hacer. Queremos que haya mucha competitividad entre los jugadores".

"Me enfoco en el día a día, no pienso en la competencia internacional. Todavía tenemos que construir un grupo y un equipo. Estamos muy lejos de eso, vamos a ir día a día", sentenció Heinze quien además, a lo largo de su carrera, dirigió a Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez y el Atlanta United.