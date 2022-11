Turf: el rey Macklin es la figura del domingo en Mendoza

El turf de la provincia de Mendoza tendrá acción hoy desde las 11 horas. El menú ofrece un total de once competencias (muchas de ellas numerosas y de buen nivel) e incluso un par de cuadreras que prometen buena acción. El valor de la entrada será de $ 500 y el pronóstico indica buen tiempo (aunque un poco de calor). La previa indica que están dadas todas las condiciones para que se vea otra buena jornada de carreras. En el último tramo de la temporada el deporte de los reyes parece haber encontrado cierto equilibrio y eso siempre es muy celebrado desde esta columna.

La figura principal de la jornada del domingo es el crack Macklin. El pensionista de Ramón Abrales es uno de los grandes caballos que han pisado Mendoza en los últimos años y hoy repisa buscando mostrar todo su valor. El hijo de Master Of Hounds se presentó en pista por última vez el pasado 25 de Julio, ocasión en la que quedó cuarto del ganador Constanzo en el gran Clásico “Santo Patrono Santiago”. El de la caballeriza Don Cristóbal era el favorito de esa carrera y terminó arribando a poco menos de tres cuerpos del ganador. Luego de eso pasó a retiro y vuelve listo para demostrar todo lo que tiene para dar.

Pero, como siempre, no todo será color de rosas para Macklin. El de la caballeriza Don Cristóbal deberá enfrentar a un lote por demás exigente con caballos ganadores múltiples. Uno de ellos es justamente Pulpinello, tercero en el Santo Patrono Santiago por delante de Macklin. Anda sano el zaino del “Gringuito” Fernández y cuando está en esas condiciones siempre es protagonista. La lista de “bravos” continúa con Most Puntano (de Catapano) quien viene de quedar segundo del bueno de Témpano Sam en un clásico de La Punta. A esto se suman el regular Fall Away (siempre muy bravo cuando se corre sobre la milla). La descripción de los “peligrosos” de la competencias continúa con Darth Vader (el año pasado ganó el Sarmiento sanjuanino) o con Master Tango (ganador de tres en los máximos que viene de quedar cuarto de Témpano Sam en San Luis haciendo su debut absoluto en la zona Cuyo). Tampoco habrá que olvidarse de Nunca Digas Never, compañero de yunta de Macklin, otro que corre en serio.

En fin, un carrerón con todas las letras.

Entre las “cortas” la principal es la décima (Clásico “Hilario Cuadros”) donde nos jugamos con la chance de Lannister.

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera - 300 metros – 11 horas

(Concertada)

1-Admirably Boy

2-Dos de Oro

3-Don King

4-R'Honour (Patrullero)

5-Afrodita

GANADOR: (5) AFRODITA

ENEMIGO: (4) R’ HONOUR

SPORT: (2) DOS DE ORO

2da carrera - 600 metros - 11.40 horas

1-Sebi Boy

2-Fircity

3-El Lejano

4-Market Man

GANADOR: (4) MARTEK MAN

ENEMIGO: (1) SEBI BOY

SPORT: (3) EL LEJANO

3ra carrera - 1200 metros - 12.20 horas

(Perdedores)

1-Indio Paine

2-Baskara Babel

3-Bifocal

4-Dread

5-Súper Coronado

6-Urban Block

GANADOR: (5) SÚPER CORONADO

ENEMIGO: (4) DREAD

SPORT: (2) BASKARA BABEL

4ta carrera - 1300 metros – 13 horas

(Ganadoras de na)

1-Prada Girl

2-Gala Mix

3-Gracías a la Vida

4-Subversiva Johan

5-Tabatinga

6-Cassia Antica

7-Trip to Veneza

8-Sarpampa

9-East Prussia

10-La Mery

11-Baby's Song

GANADOR: (6) CASSIA ANTICA

ENEMIGO: (8) SARPAMPA

SPORT: (11) BABY’S SONG

5ta carrera - 300 metros - 13.40 horas

(Concertada)

1-Robin Pro

2-Galán Rig

3-El Sufrido

4-Any Other Day (Tío Ramón)

GANADOR: (1) GALÁN RIG

ENEMIGO: (4) ANY OTHER DAY

SPORT: (3) EL SUFRIDO

6ta carrera - 325 metros - 14.20 horas

(Concertada)

1-El Carrilero

2-Little Spring (Galleguita)

3-Obligado

4-Athenea Cap

GANADOR: (4) ATHENEA CAP

ENEMIGO: (2) LITTLE SPRING

SPORT: (1) EL CARRILERO

7ma carrera - 500 metros - 15.10 horas

(Extraoficial)

1-El Humorista

2-Emper Way

3-Vice Cónsul

4-Vecinal Key

GANADOR: (1) EL HUMORISTA

ENEMIGO: (4) VECINAL KEY

SPORT: (2) EMPER WEY

8va carrera - 1200 metros - 15.50 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Yaguflor Lethal

2-(El Gran Profesor

2ª-(Orpen Star

3-The Jan Greeley

4-Porchy

5-Yoco Embrujado

6-(Ellider

6ª-(Sense Fitz

7-Catch My Star

8-Lou Bizarro

9-Valid Rate

10-Valiente Oikos

11-Terrón de Azucar (no corre)

GANADOR: (8) LOU BIZARRO

ENEMIGO: (3) THE JAN GREELEY

SPORT: (10) VALIENTE OIKOS

9na carrera - 1600 metros - 16.30 horas

Clásico:"Día de la Tradición"

1-Master Mago

2-Most Puntano

3-Fall Away

4-Darth Vader

5-Pulpinello

6-(Nunca Digas Never

6ª-(Macklin

GANADOR: (6A) MACKLIN y cia.

ENEMIGO: (5) PULPINELLO

SPORT: (2) MOST PUNTANO

10ma carrera - 325 metros - 17.20 horas

Clásico "Hilario Cuadros"

1-Lannister (Indio José)

2-Compás Violento (ATR)

3-Ever Champ (Juan Marcelo)

4-Talento Francés (Gurí)

GANADOR: (1) LANNISTER

ENEMIGO: (2) COMPÁS VIOLENTO

SPORT: (3) EVER CHAMP

11ma carrera - 300 metros – 18 horas

(Concertada)

1-Spring Ever

2-El Bien Posible (Negro Cumpa)

3-Lupito Six

4-Pupila Marquesa

GANADOR: (4) LUPITO SIX

ENEMIGO: (4) PUPILA MARQUESA

SPORT: (1) SPRING EVER

Programa oficial de carreras: https://hipodromodemendoza.com.ar/programa-oficial-rh-16-06-11-22/