¿Por qué Italia no disputa el Mundial de Qatar 2022?

Lo de la Selección de Italia fue un papelón. Y el segundo consecutivo. Tras quedar 2º en el Grupo C de las Eliminatorias Europeas por detrás de Suiza, a la que tuvo la chance de casi "rematar" en la anteúltima fecha con un penal sobre la hora que terminó fallando Jorginho, la Azzurra de Roberto Mancini recayó en el Repechaje. A priori se esperaba que, por la jerarquía del rival que le había tocado, Macedonia del Norte, por lo menos avanzara a la Fase 2, en donde la esperaba Portugal para dirimirse un lugar en Qatar 2022. Sin embargo, perdió 1-0 en Sicilia y nuevamente se quedó sin Mundial.

Italia no jugará el Mundial de Qatar 2022.

Parecería difícil de explicar con argumentos lógicos esta increíble piña que se comió esta selección italiana; la misma que siete meses antes había salido campeona de la Eurocopa 2021 y que, durante este proceso de Mancini, encadenó el mayor invicto en la historia de las selecciones (37 partidos).

Aunque si se empieza a hilar fino, rápidamente empieza a saltar a la luz que los problemas de esta son los mismos que viene padeciendo desde hace más de una década. Su liga local está plagada de extranjeros, no le sobran los jugadores de élite, no sacan juveniles de un nivel top desde hace años y a eso, a su vez, se le suma el hecho de que el equipo de Mancini nunca terminó de ser un equipo "confiable"; por más que terminara saliendo campeón de la Euro (por penales frente a Inglaterra) y haya encarrilado tantos partidos sin derrotas. Italia, generalmente, no jugaba bien y a la larga la terminó pagando. La Finalissima vs. Argentina habla por sí sola.

Desde el 2006, la última vez en la que salió campeona del mundo, para acá, la Azzurra ha ido en constante declive. Por su mentalidad competitiva y cultura futbolera, los italianos han llegado a la final de la Euro 2012 y hasta ganaron la del 2021. Pero en los Mundiales, que es donde verdaderamente hay que dar la talla, ha estado en falta. Quedó afuera en fase de grupos en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y ni se clasificó a Rusia 2018 y Qatar 2022.