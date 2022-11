Piqué anunció su retiro con un emotivo video y deslizó una frase de la que hablan todos: "Voy a..."

A sus 35 años, Gerard Piqué anunció oficialmente que se retira del fútbol y que este sábado frente al Almería en el Camp Nou, por la fecha 13 de La Liga, será su último partido como profesional. El marcador central multicampeón con el Barcelona y la selección española, que supo ser parte de uno de los mejores equipos de la historia el Barça de Pep Guardiola, dio a conocer la noticia con un video que subió a sus redes sociales personales y dio qué hablar.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

En él, hizo un repaso de su trayectoria, le agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante su camino y repitió una y otra vez que el amor que le tiene al Barcelona es incondicional. Pero no sólo dijo eso. Casi sobre el final del video, reveló: "Siempre dije que después del Barça no habría otro equipo, y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culé más, animaré al equipo y le transmitiré el amor por el Barça a mis hijos de la misma manera que mi familia lo hizo conmigo. Pero ya me conocen, tarde o temprano, voy a volver...".

El "volveré" de Piqué que es tendencia.

Esta última frase la pronunció mientras directamente miraba desde el campo de juego del Camp Nou al palco presidencial y rápidamente comenzaron a surgir especulaciones de que, más temprano que tarde, se presentaría como candidato a presidente del Barcelona.

Por lo pronto, este sábado tendrá su último encuentro como jugador, con el cual le pondrá fin a una exitosísima carrera en la que, entre otros tantos títulos, levantó: un Mundial, cuatro Champions, tres Mundiales de Clubes, ocho ligas y una Eurocopa. Con la camiseta del Barcelona disputó más de 600 partidos y marcó 53 goles.

Toda una vida dedicada al Barça.

Gracias, Piqué. pic.twitter.com/ffeYDNdX5S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 3, 2022

El club blaugrana subió a sus cuentas oficiales el mismo video que Piqué publicó y además escribió: "Toda una vida dedicada al Barça. Gracias, Piqué".