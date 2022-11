La contundente frase de Ruggeri acerca de Scaloni y su frase sobre Brasil: "La verdad, yo..."

Lionel Scaloni sorprendió a todos con una frase en su conferencia de prensa previa a enfrentar a Polonia: "En cuanto a Brasil, soy sudamericano y yo estoy contento de que Brasil pase. Soy el primer fan del fútbol sudamericano. Tengo grandes amigos en Brasil y si no está Argentina prefiero que gane un sudamericano, sin ninguna duda". Aunque su razonamiento es totalmente entendible, hubo quienes confrontaron con el entrenador por decir que le alegra el rendimiento del Scratch. En esa línea, Oscar Ruggeri se puso en la vereda de enfrente.

El campeón del mundo con la Selección argentina siempre hace comentarios sobre la rivalidad con los brasileños. En ESPN F90, Sebastián Vignolo dijo que al no prefiere que avancen rivales sudamericanos, a lo que el Cabezón aclaró: "Que pasen, pero que no nos choquemos con ellos. Que sigan por otro lado".

Luego, el Pollo repitió la frase de Scaloni en la que asegura que se alegra por Brasil y Ruggeri dio sus sensaciones: "Yo, la verdad... yo no", disparó.

Sin embargo, el exdefensor no quiso que se interprete como un fuego cruzado hacia el DT de la Selección argentina: "No soy un enemigo, no es porque es Scaloni. Yo porque es un candidato. A ver, si a Francia lo eliminan, otro candidato es, entonces se van quedando afuera".

"Él es el técnico y está muy bien, está en otra función que la mía", dijo Ruggeri sobre el hecho de preferir un rival u otro de cara a los cruces: "Nada está garantizado. Acá vinimos a competir, a levantar la Copa. Si van quedando los rivales que sabemos... Brasil, podés ganar o podés perder, si lo eliminan antes, es un rival duro menos", expresó, antes de decir que la Verdeamarela es el mejor equipo de Qatar 2022.

Por último, el panelista de ESPN cerró con una idea bastante clara: "Uruguay y Ecuador quiero que pasen por el sentimiento sudamericano. Ahora, si me decís que queda afuera Brasil, es un alivio".