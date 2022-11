El aviso de Alfaro para Ecuador por el partido contra Senegal: "Todo lo que hicimos..."

Se juega todo este martes a las 12. La Selección de Ecuador buscará contra Senegal la clasificación a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, y el entrenador Gustavo Alfaro, pese al partidazo que su equipo realizó frente a Países Bajos que lo dejó al borde del pase a la siguiente ronda, avisó que todo lo que su plantel realizó hasta ahora "no servirá" si no avanzan en el certamen.

Gustavo Alfaro en el entrenamiento de la Selección de Ecuador.

En la conferencia de prensa de este lunes, previa al duelo clave ante Senegal por la última fecha del Grupo A, Alfaro explicó: "Todo lo que se hizo para atrás, para mañana no sirve de nada porque es un partido totalmente diferente el que se va a jugar. Todo lo que hicimos hasta ahora no servirá si mañana no nos clasificamos",

Si bien el equipo ecuatoriano puede clasificarse hasta perdiendo si Países Bajos pierde con Qatar, el entrenador aseguró: "Nuestra postura es salir a ganar el partido".

Al mismo tiempo, Alfaro se sintió confiado en su equipo e indicó: "Estoy con la tranquilidad y el convencimiento de haber hecho los deberes y ojalá que mañana tengamos el fútbol, el rendimiento, la fortaleza y esa suerte que con respeto a Senegal, que es un gran equipo, nos permita seguir adelante. Hasta acá los méritos los hemos acumulado".

"Estamos tranquilos y eso no quiere decir que estamos confiados, estamos alertas, pero el estar tranquilo significa estar enfocados, el saber que no compramos el triunfalismo. Ecuador tiene una manera de jugar más allá de la disposición táctica que puede tener dentro del campo de juego y en nuestra mente esta ir a ganar el partido, no empatar", aseveró el técnico a pesar de que el empate le alcanza a su equipo para meterse en la siguiente ronda, incluso en el primer lugar del grupo si países Bajos no gana y se dan ciertas combinaciones en los resultados.

"Estamos haciendo camino y estamos dando estas batalla permanentemente, queremos clasificar e intentamos desde la ilusión con los jugadores hacer la mejor Copa del Mundo de la historia de Ecuador", expresó Alfaro.

Si logra el objetivo de superar la primera fase, la Tri accederá a los octavos de final de una Copa del Mundo por primera vez desde Alemania 2006, cuando lo consiguió de la mano del colombiano Luis Fernando Suárez, hoy entrenador de Costa Rica.

Ecuador jugará este martes desde las 12 (hora Argentina) ante Senegal por la tercera y última fecha del Grupo A en el estadio Internacional Khalifa, con el arbitraje del francés Clément Turpin.