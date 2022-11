¿La tenías? La canción que la Selección argentina eligió para que suene después de cada gol

La Selección argentina dejó atrás las dudas y, luego de vencer por 2-0 a México en la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, depende de sí misma para clasificar a octavos de final como líder de su zona. Lionel Messi y Enzo Fernández fueron los encargados de devolverle la ilusión a los fanáticos.

Por tercera vez en lo que va de la máxima cita mundialista, en medio del partido que disputa el equipo comandado por Lionel Scaloni, sonó la misma canción, pero... ¿de qué se trata? FIFA le dio a cada seleccionado la posibilidad de elegir uno o más temas para que suenen cada vez que conviertan un gol.

¿Cuál eligió la Scaloneta? La Selección argentina, con Lionel Messi a la cabeza, eligió una sola opción. De este modo 'Luz Delito', del rapero argentino Wos, fue la que sonó por los altoparlantes del estadio Lusail en las dos presentaciones de la Albiceleste en lo que va de la máxima cita mundialista.

Letra de la canción

"¿Qué tal?" dijo el hombre rutinario

Mírala a la muchacha como besa su rosario

Pide al cielo y suspira con su rezo diario

Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio

Y ¿qué tal?, salí a fumar a tu vereda

Tenés cara de asco porque la verdad te altera

Tenés un perro feo, unos ojos de madera

Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera

Mil frases me nacen, se esparcen los gases

Y solo puedo pensar en que me olvidé el envase

En base a que estar tranquilo es algo que no me nace

Dejo afuera la prudencia y sigo hecho un kamikaze

Flow que genera un desfase y la cara se me derrite

Las palabras se deshacen

Patada de, del enchufe, enchufé el dedo en el sub woofer

En él, es que la incoherencia me seduce

"¿Qué tal?" dijo el hombre rutinario

Mírala a la muchacha cómo besa su rosario

Pide al cielo y suspira con su rezo diario

Pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio

Y ¿qué tal?, salí a fumar a tu vereda

Tenés cara de asco porque la verdad te altera

Tenés un perro feo, unos ojos de madera

Y el alma igual al maniquí que mira en la vidriera

Tengo mil maneras de avivar el fuego

Si te miro en serio, capaz que te quemo

Ayer tu vecino me gritó blasfemo

Dije que Dios no baja del cielo

Y yo sigo frenético bailando en el piso

Guiado por el flow de algún son pegadizo

Quiero irme de esta tierra, mañana alunizo

A ver si por esos lados encuentro algún paraíso

Preguntan quién llegó, el motherfucker

El que aguanta los trapos con las manos rotas

El que descoca, llega y te emboca

Lleva y va a buscar porque sabes como es la nota

No te hagas el violento conmigo

Tengo unos negros perros con los que convivo

Combino un flow demasiado argentino

Demasiado duro pa'l mal gusto de tus amigos