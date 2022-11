El posteo de Rodrigo De Paul a horas de jugar con México: "No tengo pensado..."

Rodrigo De Paul fue uno de los apuntados por los fanáticos luego de la dura derrota que sufrió la Selección argentina en el debut del Mundial de Qatar ante Arabia Saudita. El volante no tuvo un buen partido, estuvo muy errático y poco pudo hacer ante la presión de un rival que dejó en evidencia muchas falencias del equipo de Lionel Scaloni.

Con el correr de los días, algunos futbolistas se fueron pronunciando en las redes sociales y el jugador del Atlético Madrid lo hizo este viernes, horas antes de comenzar el último entrenamiento del combinado albiceleste que mañana se medirá con México en un partido que puede ser determinante para el futuro de la Selección.

De Paul subió una foto del momento en el que se entona el himno y lo acompañó la canción "Arrancármelo" del artista Wos. No escribió nada pero dijo mucho. "No me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado", fue el fragmento que colocó del tema y dejó en claro que no está dispuesto a rendirse.

Según los datos de OPTA, el ex Udinese tuvo uno de sus peores partidos desde que viste la camiseta de la Selección argentina. No pateó al arco, no tuvo regates completado, ni centros acertados, con 23 pérdidas de balón y apenas un 75% de pases acertados.