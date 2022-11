El fuerte cambio sorpresa que evalúa Scaloni a horas de la “final” ante México

Luego del golpazo que se comió la Selección argentina frente a Arabia Saudita en el debut en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni tendría pensado realizar varios cambios para el partido trascendental de este sábado ante México. Cuatro de ellos están prácticamente confirmados: Montiel por Molina, Lisandro Martínez por Cuti Romero, Acuña por Tagliafico y Alexis Mac Allister por Papu Gómez. Sin embargo, en estas horas también surgió la posibilidad de que haya un quinto sorpresa. Y ese sería el de Guido Rodríguez por Leandro Paredes, según pudo averiguar MDZ. Patea el tablero para evitar el papelón...

Guido Rodríguez puede meterse en el equipo a último momento.

Tras las últimas evaluaciones del cuerpo técnico, el equipo que tiene pensado para jugarse una "final" ante México saldría con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

El 1-2 de la primera fecha contra Arabia Saudita y el 0-0 de Polonia vs. México dejaron como certeza que, si la Argentina llega a perder ante el equipo azteca, se queda afuera de la Copa del Mundo. Por lo que sí, es una "final".

En la conferencia de prensa previa al partido, Scaloni comentó confiado: "Vimos el partido ante Arabia lógicamente y ya estamos pensando en México, que va a ser totalmente diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiarla por lo que pasó el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar".

Hay serias chances de que Paredes salga del once inicial (foto: EFE)

"No sé de dónde salió que Messi no se entrenó este jueves. Incluso hay imágenes de que entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema", agregó el DT de la Selección sobre la presencia del capitán, Lionel Messi.

Al término de la fecha 1, el Grupo C quedó con: Arabia Saudita 1º con 3 puntos, Polonia y México por detrás con 1 y Argentina última, con 0. El encuentro ante el equipo del Tata Martino es este sábado, a las 16.