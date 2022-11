Turismo Carretera: el tenso cruce entre Matías Rossi y Mariano Werner que nadie advirtió

Mientras todos se quedaron con la enorme victoria de Facundo Ardusso en la cuarta fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera, Mariano Werner y Matías Rossi protagonizaron un tenso cruce en el parque cerrado. Es que el actual campeón encaró al de Del Viso para reclamarle una maniobra que, a su entender, no fue legal y se lo dijo apenas se bajó del Ford.

"Misil, misil", le dijo y lo frenó agarrándole el brazo. "Me tiraste mal, eh?", le reclamó ante la sorpresa de Rossi y agregó: "Si, vas a ver, recién. Tenía la puntita del auto y tuve que levantar". El Misil tenía el casco puesto pero, al parecer, le expresó no haberlo visto y la charla quedó ahí. Werner, acto seguido, se fue hasta el campeón de los comisarios para realizar una queja que no prosperó.

Luego, más calmado, Rossi explicó: "Me parece bien que si tiene alguna duda haga un reclamo, o que la vea con el comisariato deportivo. Para mí fue lícita, no fue ninguna maniobra rara. también es cierto que a veces hay maniobras que se pierden por la cantidad de autos que somos. De mi parte estuvo bien, pero si a él le parece que hubo alguna irregularidad, que haga el reclamo".

Los Comisarios Deportivas, luego de revisarla bajo la atenta mirada de Werner, decidieron no sancionar a Rossi y todo quedó en un incómodo momento que el sitio Carburando reflejó en sus diferentes plataformas de contenidos.

Sol Sigre, la mendocina que sorprendió a todos en San Juan

María Sol Sigre hizo historia en el automovilismo cuyano. A bordo de un Renault Gordini, la joven piloto se impuso en la categoría 850 y se ubicó tercera en la clasificación general de la octava fecha del campeonato organizado por la ACAT. Es la primera vez que una mujer se impone en esa divisional y lo hizo en su carrera debut, algo mucho más meritorio.

Sol Sigre celebra en el podio.

Sigre es una habitual protagonista de las Categorías Tradicionales, como también del Speedway, y de a poco va ganando un lugar importante dentro del automovilismo deportivo. De familia muy fierrera, apunta a seguir creciendo dentro del deporte y mantiene como anhelo poder sumarse al Zonal Cuyano en el corto plazo.