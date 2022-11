Ochoa le dedicó su penal atajado a Lewandowski a un argentino: el curioso motivo

Pese a merecer mayor suerte, sobre todo por lo generado en los primeros 45 minutos del partido, la Selección de México igualó sin goles ante Polonia en su debut en el Mundial de Qatar 2022. Guillermo Ochoa, arquero de la Tri, fue una de las figuras de su equipo al atajar un penal a Robert Lewandowski.

En conferencia de prensa el Memo, además de analizar lo sucedido dentro del campo de juego ante el elenco polaco, realizó una confesión sobre el remate que contuvo desde los doce pasos. El hombre que dijo presente en su quinta Copa del Mundo realizó una dedicatoria especial, la cual tiene como destinatario al argentino Gustavo Piñero. ¿De quién se trata?

"Se lo quiero dedicar a mi familia y a Gustavo Piñero, el entrenador de arqueros, con el que estuve trabajando mucho en las últimas dos semanas e incluso el último mes. Siempre es difícil cuando ves los vídeos de los penales de Lewandowski. Ves más de 50 penales y nunca sabes qué lugar elegir. Estoy feliz de pararle el penal y mantener el arco cero en este partido”, manifestó Ochoa sobre el hombre del cuerpo técnico del Tata Martino.

A la hora de enviarle un mensaje a los fanáticos de la Selección de México, destacó: "El mensaje es que nos sigan apoyando. Agradecerles lo que hemos vivido en el día de hoy. Sabemos lo que se desviven por estar con su Selección y como la gente se junta en México para ver a su Selección. Nos tenemos que entregar en la cancha y nos llena de emoción ver cómo cantan el himno; prácticamente jugamos de locales. Nuestro objetivo es dar lo máximo, como hoy. Nos hubiera encantado conseguir los tres puntos, pero la afición se va contenta”.

Para finalizar, se refirió a la derrota de la Selección argentina en el primer turno ante Arabia Saudita. “No creo que haya afectado tanto. Tuvimos que preparar nuestro partido. Yo me quedé en el 1-0 y no vi nada más. Las sorpresas existen en un Mundial. Desde el inicio sabíamos que teníamos un grupo complicado. No menospreciamos a nadie. Y nosotros vamos a poner complicado el partido a todos los rivales, como el resto a nosotros”, sentenció Ochoa.