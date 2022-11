El análisis en caliente de Flavio Azzaro tras la derrota de Argentina: "Necesitó más..."

Pasaron un par de horas y todavía cuesta asimilarlo. Es que la Selección argentina llegaba como clara favorita en el partido contra Arabia Saudita y perdió 2 a 1 en el primer encuentro del Mundial de Qatar 2022. Fue la primera gran sorpresa. Y Flavio Azzaro, periodista siempre filoso, analizó en caliente la caída en el Estadio Lusail y se mostró preocupado por Lionel Messi: "Seguramente debe estar condicionado físicamente", aseguró.

En un video que publicó en su canal de YouTube una vez finalizado el encuentro, Azzaro opinó: "Argentina jugó mal. El penal fue raro. Argentina no jugó bien en el primer tiempo y tampoco en el segundo. Fue duro el golpe, nos metieron dos goles en cinco minutos".

Enseguida, el periodista se extrañó por las modificaciones que hizo Lionel Scaloni, quien hizo entrar a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lisandro Martínez en un mismo momento: "Fueron raros los cambios del técnico. Raros porque hacer tres cambios juntos, sacar al Cuti (Cristian) Romero… Es raro que saquen a un central. No entiendo por qué salió el Papu (Alejandro) Gómez, para mí era el mejor jugador del equipo".

Más tarde, se expresó sobre Leo Messi y el resto del equipo: "Argentina necesitó más de Messi. Seguramente debe estar condicionado físicamente. La última que le queda para patear en el área no patea. Se apostó mucho a la corrida de (Ángel) Di María. En algunos momentos se necesitaba de los costados y los jugadores no le tienen confianza a que pueda pasar (Nicolás) Tagliafico y a que pueda pasar (Nahuel) Molina. Prácticamente no se la pasan. No entiendo por qué no juega (Marcos) Acuña, la única explicación es que físicamente no está bien".

Después, Azzaro fue picante con cómo tomó el equipo de Scaloni el debut frente a una Selección a priori menor: "Te ganaron bien. A veces hay que entenderlo. Lo que pasa es que viniste a buscar un 5 a 0, un 4 a 0. Viniste a cumplir porque Argentina creía que era un trámite. No fue un trámite, fue un dolor de cabeza".

"Quedan dos partidos. Ahora el partido de México contra Polonia lo mirás distinto. Haciendo cálculos. No nos esperábamos esto. Esa energía que no se transmitía desde afuera hacia adentro ni de adentro hacia afuera terminó modificando el trámite del partido. Argentina no estuvo bien durante todo el partido", analizó el periodista.

"En la cancha no pareció penal. Yo no estoy a favor del VAR. Para mí un hombro no es offside, un agarroncito no es penal. El árbitro hizo todo lo posible para que Argentina en el final empate, dio 13 minutos. Cuando no se te tiene que dar no se te da. Cuando vos tenías pensado que era un trámite y no es un trámite es durísimo", opinó.

"Siento que Argentina no respondió. Hoy Argentina perdió el invicto y perdió, espero que no para siempre, la fluidez. En el primer tiempo (Rodrigo) De Paul no tocó la pelota, (Leandro) Paredes erró un montón. Hay que encontrarle explicación a esto. El fútbol tiene estas cosas, hay que bancársela. Hubo rendimientos muy bajos en el seleccionado", expresó finalmente Azzaro.