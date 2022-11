La fuerte crítica de Scaloni por el estado físico de los jugadores en el Mundial: "Han tenido un mes..."

La llegada del Mundial de Qatar 2022 en noviembre cambió todas las expectativas y las preparaciones. La decisión de la FIFA de que el torneo más importante a nivel de selecciones comenzara apenas una semana después del parate en el fútbol europeo, con un calendario ultra acelerado, complicó físicamente a muchísimos jugadores. Y Lionel Scaloni, entrenador de la Selección argentina, fue crítico sobre la situación y se preocupó por el estado físico en el que llegaron los futbolistas a la Copa del Mundo.

En primer lugar, el técnico argentino se refirió a las temperaturas en Qatar, que admitió que esperaba más altas: "El clima creo que es mejor que lo esperado. El que ha venido desde afuera se ha dado cuenta de que no era tan extremo como lo esperado, estamos bastante bien".

Inmediatamente, Scaloni dio su opinión sobre la adaptación del calendario del fútbol europeo y el Mundial de Qatar 2022: "Los jugadores han tenido un mes de octubre terrible, cargadísimo, con muchos partidos y como sabrán, varios han llegado con algunos problemas a raíz de los minutos encima".

"Tuvimos que gestionar sobre todo esta semana que pasó los entrenamientos, los minutos, para que todos pudieran llegar en las mejores condiciones. Yo creo que la clave ha sido el mes de octubre, no tanto que se juegue el Mundial en noviembre. El mes de octubre fue cargado, cada tres días de jugadores que juegan en la elite, siempre se jugaban cosas. Fue un mes complicado y sobre todo la cabeza pensando en el Mundial", explicó el entrenador.

Más frases de Lionel Scaloni en conferencia de prensa

"Está decidido el equipo. Es un poco lo que venían diciendo ustedes. No sale de lo que estuvimos viendo estos días. Tampoco va a haber un cambio de esquema. Lo verán mañana"

"Los grandes favoritos no ganan los Mundiales normalmente. A partir de ahí creo que hay grandes selecciones. Hay no menos de ocho o diez que pueden ganar el Mundial. La mayoría de esas son europeas, como en los últimos años está pasando. Por motivos que no son futbolísticos, los sudamericanos no han tenido la posibilidad de llegar a la final. Lo hizo Argentina en 2014, inmerecidamente Argentina no la ganó, pero creo que no es por jugar bien o mal, creo que es por detalles. Este Mundial no será diferente, los detalles harán campeón del mundo a una selección y no tiene por qué ser ni la que mejor juega ni la favorita. Creo que hay muchas selecciones que lo pueden conseguir".

"El fútbol tendría que ser un juego, tendría que ser un deporte. Con toda la pasión de los argentinos, con todas las ganas de lo que nos gusta lo que rodea el fútbol, la hinchada, eso que llevamos adentro, pero no deja de ser un juego. La gente tiene que saber que somos una Selección que va a dejar todo por que nos vaya bien, pero sin dejar de pensar que es un deporte y que la vida real sigue".

"La realidad es que ahora el equipo sale a jugar mucho más tranquilo porque la presión externa de no haber ganado no está. Yo siempre les digo que mañana sale el sol otra vez y que hay que salir a jugar tranquilo. Será la única manera en que podamos conseguir o desarrollar nuestro fútbol. Eso se consiguió y salimos más tranquilos que nunca a la cancha. Creo que eso es clave para salir a jugar una competición tan importante, salir más liberado, más allá de los matices que tienen partidos como el de mañana, que es un partido inaugural con todo lo que conlleva. La carga emotiva es diferente, mucho más tranquilos que antes, se puede exprimir el fútbol y la calidad que llevan adentro".

"Sinceramente lo que mejor llevamos es el día a día, el proceso. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores disfrutamos de estar acá, de vivir un Mundial. No son esos los momentos difíciles. Al contrario. Cuando estás en el césped, en el entrenamiento son los momentos de disfrutar. Los momentos complicados son otros, durante un partido... En este momento particular es tranquilidad, preparar lo que estábamos haciendo en ese momento y pensar que llegamos al primer partido como queríamos, es lo importante".