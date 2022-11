El desopilante posteo de Zambrano horas antes del arranque del Mundial: “Con esta ropa uno se siente…”

Todos los focos están puestos en el Mundial de Qatar 2022. Los futboleros se deleitaron con el triunfazo de Ecuador sobre Qatar, que demostró un muy pobre nivel. Sin embargo, no todo es fútbol en la Copa del Mundo y los hinchas que viajaron se sorprenden con la cultura árabe. Dentro de esto, de lo más llamativo y diferente con Occidente es la vestimenta y Carlos Zambrano, defensor de Boca y Perú, hizo un desopilante posteo al respecto.

Meses atrás, la Selección peruana quedó eliminada frente a Australia en el repechaje del Mundial. Por eso, Zambrano disfruta de su tiempo libre tras haber sido una pieza importante en el Boca campeón del fútbol argentino. Actualmente, el central está en Emiratos Árabes Unidos y posó con la ropa característica del lugar: "Gracias Diosito por cada momento en mi vida! Con esa ropa una se siente un jeque", aseguró.

El posteo consta de dos imágenes. En ambas, Zambrano está mirando por un ventanal hacia el imponente horizonte de Abu Dhabi: "Aunque no puedo negar q a todo q veía vestido así, pensaba que eran millonarios, pero cuando me lo puse yo... Ahí me di cuenta q no es así", bromeó el de Boca.

El peruano suele hacer posteos e historias llamativas en Instagram. Por ejemplo, Luis Advíncula, compatriota y compañero en el Xeneize, le comentó la imagen: "Yaaa la c... tu madre", en tono de broma.

A su vez, muchos hinchas de Boca se rieron del posteo y aseguraron bancar esta faceta de Zambrano. Sin dudas, un posteo imperdible del "Kaiser".