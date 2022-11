La tajante sentencia de Palermo sobre el Boca campeón de Ibarra: “Lo ganó a la manera de…”

Sin trabajo, pero en conversaciones avanzadas con Platense y Unión, Martín Palermo se encuentra escuchando ofertas luego de lo que fue su buen paso por Aldosivi. Pese a eso, por la trascendencia de su paso por Boca, siempre es considerada una voz autorizada para hablar del Xeneize y, luego del campeonato conseguido en la última fecha, fue consultado para que diera una opinión acerca del equipo de Hugo Ibarra.

"Creo que uno hace los méritos suficientes como para levantar la Copa y el equipo lo hizo cuando necesito ganar partidos, es la realidad. Después se analiza por gustos, por cómo juega o por la manera en la que plantea los partidos. Pero ese es otro análisis, para los periodistas. Obviamente, también tiene jugadores que aparecieron en momentos determinados y en partidos que había que ganarlos", explicó el Titán y cerró con un frase muy característica de Brandsen 805: "Esos partidos los ganó a lo Boca y el campeonato lo ganó a la manera de Boca".

Al mismo tiempo, en una nota que le brindó a TyC Sports, Palermo se refirió acerca de cómo está el panorama de ofertas actualmente: "Yo creo que todo lleva su tiempo, soy muy de intuir los momentos que me toca trabajar. Es cuestión de sentirse querido y valorado y que crean en el trabajo de uno. Obviamente no hay que dejar mucho tiempo cuando uno está sin trabajo. Lo de Aldosivi fue una iniciativa por parte de la gente del club para buscar, lo mismo Platense o Newell's más allá de que había otros nombres. Eso es lo que me hace estar tranquilo, que todo lo que pueda darse en el futuro sea en equipos que tengan la intención de contar conmigo para un proyecto. Lo de Platense es una opción. Hemos comenzado a tener diálogo con la dirigencia. Por ahora no hay nada definido".

El nombre del ídolo de Boca suena muy fuerte para agarrar el puesto que quedó vacante en el Calamar tras la salida de Omar de Felippe, aunque, tal como dijo él, todavía no hay nada cerrado. La dirigencia de Unión también lo tendría en carpeta en caso de que Gustavo Munúa no acepte la renovación.