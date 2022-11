La cruda frase de Lionel Scaloni sobre la lesión de Giovani Lo Celso: "Le dije que..."

Lionel Scaloni arribó al país este miércoles y fue consultado sobre lo sucedido con Giovani Lo Celso, quien podría perderse el Mundial de Qatar por lesión. El entrenador de la Selección argentina fue claro en sus conceptos y reveló que habló con el futbolista en las últimas horas.

"Lo primero que le dije a él, y le digo a todo el mundo, es que la salud del jugador es lo primero. No vamos a tomar ningún riesgo que no sea un riesgo normal. Todo lo que sea tomar un riesgo innecesario, sobre todo para la salud del jugador, de mi parte no lo voy a hacer. Primero está el equipo, eso no tengo ninguna duda", expresó Scaloni.

En diálogo con ESPN, el técnico de la Selección, agregó: "Son chicos que han estado desde el primer día con nosotros. Eso es indudable que pesa. Lo sentimos. Pero al momento de tomar la decisión la tomaremos pensando en el bien del equipo. Todavía estamos a tiempo de dar la lista. Veremos las respuestas de los chicos. No deja de ser una situación complicada".

"Lamentablemente son cosas que podían suceder, estamos valorando la situación tanto de él como de otros jugadores. El mes de octubre es bastante cargado y podía pasar. Estamos esperando noticias para ver qué decisión tomar. Hay tiempo... Es verdad que el 14 hay que dar la lista. En condiciones normales quizás la hubiéramos dado antes para tranquilidad, para que los jugadores sepan quiénes iban a estar. Pero en estas condiciones, no solo con Gio sino con otros chicos que no están pudiendo jugar, hemos tomado la decisión de esperar hasta el último día para dar la lista. Sino la hubiera dado antes", contó Scaloni.

Sobre la chance de que algunos jugadores puedan desafectarse con antelación de sus equipos, fue muy claro: "Es muy difícil pedirle a los clubes que cedan a sus jugadores antes o no jueguen un partido porque la mayoría se juega algo. Lógicamente el que está con problemas es diferente, que quizás no juega por un problema en ese día o esa semana. Pero el que está sano es muy difícil que no juegue. Cada uno jugará con su club hasta que pueda".

Scaloni, luego de firmar autógrafos y sacarse fotos con los fanáticos, se dirigió al predio de la AFA en Ezeiza donde se reencontrará con su cuerpo técnico. La delegación partirá el domingo hacia Abu Dhabi donde se realizará la parte final de la preparación con un amistoso ante el seleccionado local, dirigido por Rodolfo Arruabarrena, programado para el 16.