Scaloni, al borde del llanto, cuando le volvieron a preguntar por Lo Celso: "Sinceramente prefiero..."

La lesión de Giovani Lo Celso, un titular indiscutido en la actual Selección argentina y campeón de la Copa América y la Finalissima, a tan poco del inicio del Mundial ha sido sin lugar a dudas un duro golpe para el grupo y también para el DT, Lionel Scaloni, quien casi que prefirió ni hablar del tema cuando lo consultaron acerca de "cómo fue la última charla que tuvo con Gio en la que se decidió que finalmente no iba a viajar a Qatar".

"Prefiero no recordarla sinceramente porque me voy a emocionar y no lo quiero hacer. No vale la pena. Con todo lo que lo apreciamos, con todo lo que lo queremos. Un chico que siempre ha estado con nosotros...", arrancó diciendo Scaloni -visiblemente compungido- en una nota que le dio a la TV Pública y, con un nudo en la garganta y tragando saliva, cerró su respuesta: "Prefiero no seguir".

Lo Celso se lesionó el 30/10 jugando para el Villarreal.

En horas de mucha incertidumbre, el técnico de la Selección, en su llegada a Buenos Aires para comenzar a prepararse para el viaje a Qatar, fue el primero en comunicar oficialmente que lo de Lo Celso era grave y a los pocos días, un par antes de que se dé la lista de 26, se confirmó su ausencia. El volante, que buscó tratamientos alternativos por todos lados durante dos semanas para llegar a la Copa del Mundo, se terminó operando el bíceps femoral con un cirujano especialista en Finlandia y le esperan aproximadamente tres meses de recuperación.

Lo Celso ha sido uno de los pilares del ciclo Scaloni. Tan es así que disputó 36 partidos en estos últimos cuatro años con la camiseta de la Albiceleste (2 goles y 9 asistencias).