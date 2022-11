Los favoritos de Erling Haaland para ganar el Mundial de Qatar

Todos los jugadores de fútbol del planeta están en modo Mundial. A tan solo un par de días para que comience el evento deportivo más importante del mundo, todos los ojos están puestos en Qatar, incluso los de los que se quedaron afuera. Erling Haaland, el delantero del momento, no podrá participar por no haberse clasificado con Noruega, pero igualmente se refirió a la Copa del Mundo y eligió a sus candidatos, entre los que nombró a la Selección argentina.

Haaland, compañero de Julián Álvarez en Manchester City, puso a Argentina entre los candidatos para ganar el Mundial.

El atacante de Manchester City, compañero del argentino Julián Álvarez, declaró en una entrevista con la BBC: "Yo creo que los favoritos podrían ser Brasil, Argentina, Francia y probablemente Inglaterra. No podría decir uno solo porque habrá muy buenos equipos, pero puedo decir que esos cuatro para mí son los favoritos”.

El noruego, quien formó una buena relación con Julián Álvarez desde que ambos llegaron al City como refuerzos para esta temporada, metió al equipo de Lionel Scaloni entre los máximos candidatos a quedarse con el título, aunque se quedó con cuatro selecciones como potenciales campeonas.

Haaland, quien no logró llegar al Repechaje para clasificarse al Mundial de Qatar 2022, se lamentó por no poder participar: "Primero que nada hubiera deseado jugar en esta Copa del Mundo, pero la realidad es diferente y es lo que hay, no lo haré. Quiero relajarme mental y físicamente, y después regresar a entrenar. Pero obviamente mi objetivo es llegar a una Copa del Mundo con mi Selección, sé que es difícil, pero lucharé por un día conseguirlo”.

Por otra parte, el delantero del City se ilusionó con tener la oportunidad de clasificarse en otro momento: "Lo más grande que podemos hacer es llegar a una Copa del Mundo o a una Eurocopa. Ese, por supuesto, es mi objetivo con la Selección nacional. Sabemos que es difícil, pero espero que en el futuro algún día pueda jugar allí".

Además, con los partidos de clubes en standby por el Mundial, Haaland explicó en qué se entrenará: "Creo que nada especial, me ha ido bastante bien en mis primeros meses en el City, así que no necesito hacer tantos cambios para ser honesto. Se trata de prepararme para la próxima mitad de la temporada y estar listo cuando comience el próximo partido después del descanso".

La oferta de la séptima división inglesa por Haaland

Haaland fue buscado por el Ashton United, un club de la séptima división de Inglaterra, que hizo oficial una petición al Manchester City para tener al delantero durante el mes del Mundial de Qatar 2022, donde el equipo jugará cuatro partidos. La excusa para tener a la estrella noruega es que no pierda ritmo durante el torneo.

"Ashton United puede confirmar que el club ha presentado un préstamo de 28 días para el Manchester City por Erling Haaland. Con la actual Premier League sin acción hasta fines de diciembre del 2022 debido a la Copa del Mundo 2022, Los Robins se han acercado a nuestros vecinos en el Etihad para mantener a Haaland con ritmo de partido, debido a no estar involucrado en Qatar", explicaron en un comunicado.

El entrenador de Ashton United, Michael Clegg, se sumó al pedido y expresó: “Tiene sentido. City no jugará, y queremos ayudarlos manteniendo a Erling en forma, tiene más sentido a que se ponga a jugar al golf por seis semanas. Creemos que encajará muy bien con nosotros y encajaría muy bien en la dinámica de nuestro equipo".

Por supuesto, Manchester City no aceptó la propuesta y Haaland seguirá en Etihad durante el Mundial, concentrado en descansar y mantenerse en forma física para el regreso de la competencia en la Premier League y la Champions League.