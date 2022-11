Benzema reveló cómo está de su lesión para el Mundial, entre las numerosas bajas de Francia: ¿qué tiene?

Karim Benzema, último ganador del Balón de Oro y principal figura de Francia, junto con Kylian Mbappé, ha padecido de las lesiones en los dos meses previos al Mundial de Qatar 2022 y no arriba a la máxima cita mundialista en óptimas condiciones. Se perdió 11 de los últimos 17 partidos (entre Real Madrid y selección) y no completa 90' desde el 19 de octubre. Sin embargo, en una entrevista que brindó una semana antes del inicio de la Copa del Mundo, reveló que está confiado en que estará al 100% el día del debut frente a Australia, el 22/11.

Benzema se lesionó el 6/9 por Champions y desde entonces prácticamente no pudo tener continuidad.

"Estoy bien. Tuve pequeños dolores, pero no desgarros ni heridas importantes. Podría haber jugado pero no al 100%. Y necesito estar al 100%. No se trataba de tomar o no riesgos. Pero me he trabajado bien físicamente. Y nunca me he preocupado. Para Australia, estaré en forma y presente. ¿Seré titular? No lo sé", expresó en diálogo con Téléfoot Benzema, que no posee en su casa la medalla de campeón del mundo de Rusia 2018 porque no formó parte de esa selección por problemas extrafutbolísticos. Tenía abierta una causa por chantaje y extorsión en su contra de la cual fue encontrado culpable en noviembre del 2021.

Después de todas las ausencias ya confirmadas que hay en Francia para este Mundial, las alarmas y los ojos están todos posados sobre el estado físico de Karim, quien entrenó únicamente 15 minutos en la última práctica al aire libre, en la cual se lesionó Nkunku, y luego continuó en el gimnasio para completar las tareas, según informaron desde Europa.

Benzema cree que llegará sin problemas al Mundial.

Además de la reciente desafectación de Nkunku, tampoco podrán disputar la Copa del Mundo: Pogba, Kanté y Kimpembe; todos pesos pesados.

El estreno de Francia (¿con Benzema?) en el Grupo D de Qatar 2022 será el martes 22 a las 16 (hora argentina) vs. Australia. El 26, a las 13, se cruzará con Dinamarca y el 30, a las 12, frente a Túnez. Es la zona contigua a la de Argentina, por lo que está la posibilidad de que sean rivales en octavos de final, tal como sucedió en Rusia 2018.