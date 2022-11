Qué dijo Lionel Scaloni en la previa del amistoso con Emiratos Árabes

Lionel Scaloni habló con los medios en Abu Dhabi y dejó muchos títulos. Se refirió a los tocados, explicó el armado de la lista, destacó el presente de Messi y no quiso prometerle nada a los fanáticos que desean ver al "10" con la copa. Mañana, la Selección argentina, jugará su último amistoso ante Emiratos Árabes y esperará al ensayo de hoy para definir al equipo. Sus frases:

"La lista la conformamos pensando en lo mejor para el equipo. Es lógico que, siendo la Selección Argentina, se quedaran afuera buenos jugadores. Era difícil para nosotros dejar afuera a cualquiera, en estos cuatro años hemos conformado un grupo y a todos les tenemos un aprecio enorme. No hay palabras para ellos. Es mejor no nombrarlos porque no es justo. se quedaron afuera, es una situación triste y es muy difícil para el entrenador. Hay una lista que dar y es difícil".

"A nivel futbolístico, no tenemos un jugador similar a Lo Celso. Contamos con algunas variantes tácticas para cubrir ese lugar. Dependerá mucho de lo que busquemos en cada partido: alguna vez será un interior, otras un extremo metido adentro y hasta un delantero jugando ahí".

"Messi está con muchas ganas de disfrutar el Mundial y muy contento de estar con sus compañeros".

"Hasta anoche no teníamos el plantel completo, todavía no entrenamos. Durante la práctica de hoy definiremos el equipo para el partido de mañana. No tomaremos ningún riesgo, los que jueguen deben tener garantías en lo físico".

"No hubo tantas charlas con Dybala. Hubo una cuando le pasó la lesión, que le hablé y le dije lo que pensaba. La evolución fue favorable y estábamos tranquilos. En su club, su entrenador lo ha llevado muy bien, de una manera muy cauta. Cuando pudieron acelerar el proceso, salió al campo. Es una alegría porque lo apreciamos, merece la oportunidad de estar sabiendo la dificultad que tiene al volver de una lesión. Estamos contentos de tenerlo".

"Sin promesas de nada, porque esto es fútbol. Es impredecible. Es un juego tan lindo pero tan injusto a veces, que no vale la pena prometer nada. Esta generación ha mantenido una manera de jugar, la vamos a seguir teniendo. Después está el rival y que te acompañe un poco la suerte, que para un Mundial es fundamental. Pero cuando termine, irnos a casa vacíos, sabiendo que dejamos todo, sea el resultado que sea".

"En todos los mundiales hay un entrenador más joven que el resto y ahora me tocó a mí. No me pongo a pensar en eso, estoy feliz y orgulloso de estar al frente de este grupo. Estos son momentos para disfrutarlos. Soñamos como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño".

"No sé si hoy soy mejor o peor entrenador, pero estoy aprendiendo todos los días. No hay entrenador que no aprenda. El entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo. He aprendido que lo que se hace adentro y afuera de la cancha es importante para el grupo".

"El Mundial lo ganan los equipos inteligentes que saben en qué momento atacar".