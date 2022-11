La reacción de Scaloni al tremendo elogio de Messi: “Lo dijo porque…”

Lionel Scaloni habló con los medios en Abu Dhabi y dejó muchos títulos. Se refirió a los tocados, explicó el armado de la lista, no quiso prometerle nada a los fanáticos y reaccionó de una manera muy particular cuando le consultaron sobre los dichos de Lionel Messi quien dijo que como entrenador es "buenísimo para preparar los partidos. Lo mejor que tiene es la comunicación".

"Creo que lo dice más por la buena relación que tengo, que por la realidad de lo que soy como entrenador", expresó con una sonrisa pícara. Luego expresó que lo "ve como siempre. Con ganas de disfrutar un Mundial, él sabe muy bien lo que es jugar un Mundial con esta camiseta. Disfrutando de sus compañeros, de los entrenamientos, de la estadía".

Además, habló de lo que significa para su persona dirigir a la Selección argentina en el Mundial de Qatar: "Son momentos para disfrutar. Claro que es un sueño. Pero no me cargo de ninguna responsabilidad. Lo importante es la imagen que podamos dejar. Somos un grupo técnico joven que no pensamos, ante la primera llamada dijimos que sí, no tuvimos ninguna duda".

"Creemos que es espontáneo, es nuestra manera de ser. Hay que disfrutarlo y no cargarse de un peso innecesario. Si me pongo a pensar que soy el más joven... siempre hay un DT más joven y esta vez me tocó a mí. Estoy feliz, contento de poder estar al frente de este gran grupo. Soñamos como todo niño que alguna vez tuvo su primera camiseta de Argentina. Yo tengo la mía guardada. Claro que es un sueño", continuó el exfutbolista de Newell's, Estudiantes y Deportivo La Coruña, entre otros.

Para cerrar, reflexionó: "No sé si hoy soy mejor o peor entrenador, pero estoy aprendiendo todos los días. No hay entrenador que no aprenda. El entrenador tiene que ser el ejemplo del grupo. He aprendido que lo que se hace adentro y afuera de la cancha es importante para el grupo".