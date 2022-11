Quién es el jugador que Estados Unidos le robó a México pero no llevará a Qatar 2022

Gregg Berhalter dio a conocer la semana pasada los 26 jugadores que disputarán el Mundial de Qatar 2022, con la Selección de Estados Unidos. Si bien la lista no dejó muchas sorpresas, sí llamó poderosamente la atención cuando es la nómina no estaba Ricardo Pepi.

Ricardo Pepi actualmente se encuentra vistiendo la camiseta de Ausburgo de la Bundesliga, quien lo compró por 20 millones de dólares a principios de 2022 con, tan solo, 18 años de edad. Se convirtió en la transferencia más cara de un jugador producto de la liga y el segundo en la historia de la MLS detrás del paraguayo Miguel Almirón (del Atlanta United al Newcastle por 27 millones de dólares).

Es nacido en El Paso, Estados Unidos, y habiendo jugado para las juveniles mexicanas, debía decidirse entre ambos países.

Tras formalizar ante la FIFA el ´one time switch´, Ricardo Pepi oficializó su deseo de jugar para la selección de Estados Unidos.

“El sueño de mi papá y de mi mamá era verme usar la playera de la Selección Mexicana y la razón por la que escogí representar a Estados Unidos fue difícil, pero fue porque me dieron la oportunidad de representarlos en juegos grandes, grandes torneos y en una eliminatoria mundialista. Siento que, si alguien tiene esa oportunidad, cualquiera la va a aprovechar, sabía que no podía dejarlo ir. A pesar de elegir a Estados Unidos, en mi casa me siento y soy mexicano, hablamos español, comemos comida mexicana, pero cuando salgo de casa, soy estadounidense. Esto no se trata de ser más mexicano o más americano, esta decisión es sólo fútbol”, había declarado el jugador.

A sus 18 años se fue a Europa cuando Gregg Berhalter, entrenador del USMNT, lo tenía en cuenta y lo hizo jugar de titular varias veces y le recomendaba un tiempo más en la MLS antes de partir al viejo continente.

Su adaptación a la Bundesliga fue lenta y con pocos minutos, lo que decantó en no ser tan tenido en cuenta en el seleccionado estadounidense. Jugó 16 partidos en total pero no logró convertir y se fue cedido al Groningen de Países Bajos. Allí su rendimiento mejoró y lleva seis goles en nueve partidos disputados; pero no le alcanzó para quedar definitivamente.

"Creo que debemos enfocarnos en los jugadores incluidos en la lista, cuando echas un vistazo a nuestros delanteros tenemos a Josh Sargent que juega en Inglaterra, los enfrenta cada fin de semana. Haji Wright, el segundo goleador en la primera división turca, y Jesús Ferreira, un chico que ha hecho las cosas bien en la selección. Todo esto provocó que la decisión por Ricardo fuera muy difícil", dijo el seleccionador de Estados Unidos, Gregg Berhalter, para explicar la decisión de no incluir a Ricardo Pepi en la lista definitiva.