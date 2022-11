El sentido regalo de Gallardo para Borja en su despedida de River: "Miguelo querido..."

Este domingo fue el día que los hinchas de River nunca quisieron que llegara. Marcelo Gallardo tuvo su último partido como DT del Millonario y, ahora sí, se despidió definitivamente del club de Núñez. Antes de marcharse, el Muñeco le dejó un sentido regalo a Miguel Borja.

Borja y el regalo de despedida de Gallardo.

El colombiano fue el último gran refuerzo de Gallardo en River. Pese al poco tiempo compartido, la marca que dejó el entrenador en el 9 pareciera haber sido importante: "Ayer, hoy y siempre tendrás mi total respeto y admiración. Mister #MarceloGallardo, agradezco a Dios y a la vida por ponernos en el mismo camino, porque gracias a Él, creíste siempre en mis condiciones y con tu constante apoyo las potencializaste", escribió Borja en Facebook.

El goleador de River en este semestre, quien cerró el año con un tanto ante el Betis en Mendoza, acompañó el texto con la imagen de una camiseta con el 10 de Gallardo autografiada por el entrenador: "Miguelo querido, mi afecto y amistad. ¡Te deseo lo mejor para lo que viene! ¡¡¡Bendiciones de gol!!!", escribió el Muñeco en la casaca.

Luego, Borja siguió con su agradecimiento para el ahora ex DT de River: "Cada jugada, cada recuperación, cada gol, cada detalle y cada palabra que me dijiste las voy a tener en mi mente para seguir mejorando día tras día. Desde el primer día de estar en River, nuestra gran institución, me hiciste sentir como en casa. ¡Simplemente, GRACIAS!".

El goleador llegó desde Junior por siete millones de dólares y, aunque le costó por momentos, cerró el 2022 con 9 goles en 18 partidos del Torneo de la Liga Profesional. Aunque fueron buenos números, todo River espera que Borja siga levantando su nivel en 2023.