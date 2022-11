Otro adiós en River: Javier Pinola anunció su retiro del fútbol

Otra despedida en River: Javier Pinola anunció, en la previa del amistoso ante Betis en Mendoza, su retiro del fútbol profesional, en el último encuentro de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

"Ya se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico, obviamente. Hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer, me han hecho mejor persona. Son lágrimas de alegría y orgullo por la carrera que siento que he hecho, que fue muy linda. He disfrutado muchísimo", aseguró muy emocionado Pinola en declaraciones a ESPN.

"Hasta acá llegué, con 39 años, en el club donde había soñado toda mi vida jugar desde chiquito. No es algo que invento, solo mis más íntimos saben lo que yo sentía desde chiquito. Que me hayan acompañado en el último tramo de mi carrera en este sueño es algo impagable", expresó el central.

El defensor de 39 años, de trayectoria en Chacarita, Atlético de Madrid, Racing, Nürnberg de Alemania, Rosario Central, River y la Selección argentina, ganó ocho títulos con el Millonario, siempre con Gallardo como técnico.

En referencia al Muñeco, Pinola no tuvo más que elogios: "He absorbido mucho de él. Soy más bien retraído por un respeto que he tenido desde chiquito, a veces eso me lo reprocho, el no haberme acercado mucho más. Pero aprendí día a día, cuando nos corregía, nos hablaba... Estoy eternamente agradecido a él por la posibilidad de cumplir mi sueño, por el respeto que hemos tenido siempre el uno con el otro. Eso no lo podés encontrar en una victoria o un trofeo, es lo más valioso de todo esto".

El central, uno de los referentes del plantel del Millonario, decidió terminar con su carrera y, a pesar de que no confirmó qué será de su futuro, es posible que forme parte del cuerpo técnico de Martín Demichelis a partir de 2023: "Hoy tomo esta decisión, quiero disfrutar de este partido y lo que viene, vendrá. Ya hablaremos", cerró Pinola.