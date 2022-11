La ovación de los hinchas de River a Pinola en Mendoza tras conocerse la noticia de su retiro

La última función de Marcelo Gallardo y también la última de Javier Pinola. El defensor lo anunció en la previa del partido amistoso que River disputará frente a Betis en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y se dio una curiosa situación: la gente se enteró en el estadio de la decisión. Por eso, merecidísima ovación para el campeón de ocho títulos con la camiseta del Millonario.

El central de 39 años, quien reveló entre lágrimas su decisión de dejar el fútbol profesional, recibió el aplauso de los hinchas de River durante la entrada en calor en el campo de juego y cuando regresó al vestuario con el equipo. En una tarde muy emotiva para los simpatizantes, el futbolista fue reconocido tras cinco años y medio en el club del que es hincha desde chiquito.

Pinola fue uno de los futbolistas más importantes del plantel del Millonario con Gallardo como entrenador, con la obtención de la Copa Libertadores 2018 como logro máximo. En Mendoza fue uno de los más aplaudidos, al igual que el mendocino Enzo Pérez y Milton Casco, referentes del equipo.

Pinola anunció su retiro del fútbol

"Ya se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico, obviamente. Hoy va a ser el último partido de mi carrera. Simplemente agradecer a todos los que han estado en estos años de mi vida a mi lado, que me han acompañado, me han hecho crecer, me han hecho mejor persona. Son lágrimas de alegría y orgullo por la carrera que siento que he hecho, que fue muy linda. He disfrutado muchísimo", aseguró muy emocionado Pinola en declaraciones a ESPN.

"Hasta acá llegué, con 39 años, en el club donde había soñado toda mi vida jugar desde chiquito. No es algo que invento, solo mis más íntimos saben lo que yo sentía desde chiquito. Que me hayan acompañado en el último tramo de mi carrera en este sueño es algo impagable", expresó el central.