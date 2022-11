La esposa de Paredes reveló su reacción al ser convocado por Scaloni: "Vimos tu cara de..."

La presencia de Leandro Paredes en la convocatoria de la Selección argentina no fue ninguna sorpresa. El mediocampista, campeón de la Copa América 2021 y la Finalissima 2022 era un nombre puesto en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022. Pese a que no habían dudas de su presencia en la máxima cita mundialista, la emoción del jugador y su familia por el debut en este tipo de torneos no se hizo esperar. En este contexto Camila Galante, esposa del mediocampista de Juventus, le dedicó una emotiva carta a través de las redes sociales.

"No puedo explicarte todo el orgullo que siento en mi corazón amor mío. Soy testigo de cuanto soñaste con este momento, de cuanto trabajaste, tantos años con tu paciencia admirable, todo el sacrificio de este proceso, disfrutándolo, pero también a veces te vi sufriéndolo, viendo cómo las cosas no salían, cómo lo deseabas, pero ahí estabas firme, con la cabeza arriba para seguir adelante. Y hoy llego el día tan esperado", comenzó.

A su vez Camila añadió: "Siempre lo das todo y mas. Veo el día a día de tu esfuerzo y tu perseverancia para este trabajo que tanto amás. Y veo con la pasión y el amor con el que cada día te levantás para ir y construir pasito a pasito el camino a este gran sueño que hoy lo estás cumpliendo. Y yo soy feliz de poder estar a tu lado".

Paredes disputará el primer Mundial de su carrera.

"Sabés cuanto te amo mi amor y la emoción que sentí al escuchar tu nombre en esa lista. Lo esperaste tanto, lo esperamos tanto, nosotros 3 vimos tu cara de felicidad y emoción acompañada de llanto cuando llegó esa llamada. Y te abrazamos fuerte. En ese abrazo no me salían las palabras solo lágrimas de felicidad viéndote feliz", agregó sobre la reacción de Paredes a la hora de recibir el llamado de Lionel Scaloni.

Para finalizar, Camila Galante aseguró estar en Qatar acompañando a Paredes en la máxima cita mundialista: "Ahora a disfrutarlo mi amor. Luchá por eso que tanto deseas, defendé esos colores que tanto amás y que tan bien lo hacés. No tengo dudas que vas a dejar todo y más. Nosotros vamos a estar ahí al lado tuyo como siempre. Te amo".