La decisión histórica que Víctor Blanco está dispuesto a tomar en Racing

Luego de la consagración de Racing en el Trofeo de Campeones, que terminó con escándalo y varios jugadores tanto de Boca como de Academia expulsados, Víctor Blanco salió al cruce para quejarse tras la fuerte sanción que recibió Carlos Alcaraz ya que entiende que no merecía la sanción (3 fechas): "Vamos a presentar un descargo manifestando que nos parece exagerado".

"Alcaraz no se merecía semejante sanción por solamente sacarse la camiseta. No nos parece para tres fechas de suspensión", expresó el presidente del club de Avellaneda que, a la vez, lanzó una frase que generó un intenso debate en las redes sociales ya que dejó muy en claro que "Racing abierto a cambiar el nombre del Cilindro por el de un inversor".

Alcaraz recibió una dura sanción.

"Varias obras quedaron stand by porque, al caerse la candidatura de Argentina en la Copa América, la ayuda que íbamos a tener de Conmebol no llegó. Está abierto a cambiar el nombre del Cilindro por el de un inversor. River es un ejemplo en ese sentido, lo ha manejado muy bien", expresó el titular de la Academia en diálogo con Racing Maníacos.

Además destacó el trabajo de Fernando Gago: "Si el resultado de la final era distinto mi balance hubiera sido el mismo. Si uno ve que el proyecto es bueno, hay que apoyarlo", y luego se refirió a la renovación de Leonardo Sigali: "Estamos comenzando a negociar. La idea de Racing es que continúe en el club hasta que finalice su carrera. Es difícil tener a la familia tan lejos".

Para cerrar habló de Cardona y de la final que se jugará en Abu Dhabi: "Me equivoqué con la incorporación de Edwin Cardona, pero tengo la esperanza de que revierta su situación. No sé de dónde salió que Patronato viajaría a Abu Dhabi, como tampoco sé de donde salió que viajaría Racing. No hay nada oficial".