El posteo de Dybala a horas de saber si va o no al Mundial de Qatar

Paulo Dybala está en el tramo final de su recuperación y de eso dependerá su inclusión en la lista que Lionel Scaloni presentará en las próximas horas. La Joya está a disposición de José Mourinho, DT de la Roma, quien en las últimas horas habló al respecto pero en lugar de aclarar el panorama del argentino, acrecentó la incertidumbre sobre su estado físico.

Mientras tanto, el futbolista de la Selección argentina se mostró en las redes sociales con un tierno posteo junto a su pareja, Oriana Sabatini, y las mascotas de la casa. "Nosotros", escribió el ex Instituto que se lesionó en la fecha 9 de la Serie A cuando le marcó de penal al Lecce. Sintió molestias tras ejecutar la pena máxima y tuvo un desgarro en el recto femoral de su pierna izquierda.

Dybala volvería a sumar minutos el fin de semana ante Torino y, de ser así, tendría chances de estar en Qatar. De igual manera, la Joya no tiene su lugar asegurado y pelearía con Ángel Correa, como delantero, o si el entrenador decide sumar un defensor más podría ser con Juan Foyth.

¿Qué dijo Mourinho de la lesión de Dybala? "No sé si voy a poder contar con él, es difícil de saber. No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino", expresó en la previa del duelo con Torino.