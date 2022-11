Las duras frases del Cholo Simeone en la previa de un partido trascendental para el Atlético Madrid

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, visitará hoy al Porto en un duelo que será clave para el Colchonero, que busca clasificarse a la Europa League tras quedar eliminado con antelación en la Champions League. El partido se jugará en el Estadio do Dragão, arrancará a las 14.45 de Argentina, y televisado por ESPN y Star+.

A la misma hora, y también por el Grupo B, Bayer Leverkusen recibe al Brujas, revelación del torneo y líder con 10 puntos. El conjunto alemán tiene 4 unidades, una menos que el Colchonero, por lo que ganando se aseguran la tercera colocación. Si eso no ocurre, deberán esperar una manito del club belga, a quien le sirve sumar de a tres para garantizarse el primer puesto.

Ante esto, en la conferencia previa al trascendental duelo, el Cholo reafirmó su "ilusión" de seguir en el club, expresó el dolor y "la responsabilidad" por la eliminación de la Liga de Campeones y ratificó su convicción en el equipo y en los jugadores, en un momento de paciencia, saber sostener los golpes y afirmarse en el ring.

El Atlético necesita ganar para seguir compitiendo a nivel internacional.

"A mí me enseñaron desde chico a competir. Y hoy nos espera la oportunidad y la posibilidad de llegar a la Liga Europa si las cosas las hacemos bien. Iremos a buscar el partido con las armas que tenemos, con la búsqueda que siempre intentamos hacer y sabiendo que en este caso nos hemos quedado fuera de la Champions y está la posibilidad de jugar la Liga Europa", apuntó.

Luego, sin filtró, agregó: "Me jode y con lo que sufro más es por toda la gente que trabaja alrededor de toda esta búsqueda que venimos logrando hace muchos años. Obviamente, el club, la gente que siempre está con nosotros, ni que hablar los chicos, porque, más allá de haber podido hacer mejor las cosas, porque si no estamos en Champions es porque hay cosas que no hicimos bien, no tengo nada que reclamar competitivamente".

"Estoy preparado para competir. No sé hacerlo de otra manera. Desde chico me criaron de esa manera, sabiendo que puedes perder. ¿Qué es mucho más lindo ganar? No tengo ninguna duda para todos, pero también puedes perder. Hoy quedamos afuera de la Champions, que nos duele, claro que nos duele. Me jode más por la responsabilidad que tenemos de parte de mucha gente. Pero es la realidad. Y contra la realidad no podemos ir", continuó Simeone.

Por último, al ser consultado sobre su futuro, explicó: "Lo importante es estar preparado para lo que nos toque en cualquier momento. Mi ilusión es seguir estando en el club trabajando y volver a estar en la Champions la temporada que viene, porque es lo que trazamos como objetivo siempre, desde que empezamos. No hay que alejarse de lo que siempre hemos buscado, el partido a partido. Necesitamos vivir el día a día, el partido a partido, y queda mucho para eso".