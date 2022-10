Agustín Canapino a la Indy: detalles de un anuncio que revoluciona el automovilismo argentino

En la tarde del martes se realizó un anuncio que revolucionó el automovilismo argentino. Ricardo Juncos confirmó que Agustín Canapino realizará una prueba comunitaria en la IndyCar Series y además afirmó que traerá un auto de su equipo para que sea parte del show que prepara el Turismo Nacional en la fecha que disputará el 6 de noviembre en Buenos Aires, donde el cuatro veces campeón del Turismo Carretera hará su debut oficial acompañando a Manuel Mallo.

Al respecto, Juncos expresó: "Hubo muchos rumores a raíz de la visita de Agustín a nuestro taller y era necesario explicar un poco lo que estamos haciendo. Es por eso que tengo anuncios importantes. El primero es que vamos a hacer una exhibición con el Indy en el autódromo de Buenos Aires y el piloto que lo manejará será Canapino. Pero para que eso ocurra, deberá realizar antes una prueba comunitaria con la categoría que será el 12 de octubre en Sebring, Florida".

El auto que manejará Canapino.

"Luego, el miércoles siguiente a la carrera del TN, iremos a Termas de Río Hondo para realizar un evento similar. Con esto queremos demostrarle a los directivos de la categoría lo que significa el automovilismo para nosotros y, además, servirá para que conozcan la pista de Santiago del Estero, un circuito de nivel internacional y de los mejores de Latinoamérica", agregó ilusionado.

Agustín Canapino, en tanto, no pudo ocultar su felicidad aunque aclaró que se trata solamente de una prueba y que no está en sus planes correr en la Indy la próxima temporada. "Este no es un auto más, es el perteneciente al equipo de un argentino que logró largar en primera fila en la última carrera del campeonato. Una vez más agradezco a todos quienes hicieron posible la concreción de este sueño y espero que puedan ir a la exhibición ya que será un momento histórico para la Argentina".

Emanuel Moriatis, presidente del TN, Agustín Canapino y Ricardo Juncos.

"Daría lo que fuera para que mi viejo esté acá. Después de una experiencia en Daytona nos quedaron cosas por cumplir y estaría , orgulloso en este momento. Me vengo preparando hace tiempo por esta posibilidad. Un Indy es el auto más exigente del mundo, pero quiero aclarar que no está en planes correr el año que viene, es solamente mostrarle al mundo lo que es Argentina", cerró.

La IndyCar corrió solo una vez en la Argentina y fue el 28 de febrero de 1971 con las 300 Millas de Rafaela. Bajo un típico clima de verano, y con más de 40 mil espectadores, la victoria quedó en manos de Al Unser Sr. En aquella oportunidad, el único argentino en pista fue Carlos Alberto Pairetti, quien culminó 9° por la suma de tiempos.