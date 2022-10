La frase de Battaglia sobre Ibarra ¿que mete presión? tras salir campeón con Boca: "Imagino que le..."

En el mes de julio, cuando criticó públicamente al Consejo de Fútbol -por la falta de refuerzos- tras quedar eliminado de la Copa Libertadores ante Corinthians, Sebastián Battaglia fue removido de su cargo como director técnico de Boca. Cuatro meses más tarde, el León volvió a alzar la voz y se refirió a su salida del club de sus amores y, también, habló sobre la figura de Juan Román Riquelme, con quien no volvió a hablar.

Sobre la noche en que Riquelme les solicitó a los jugadores bajar del micro tras una derrota ante Gimnasia (0-1) para ir a hablar al vestuario, el ex DT xeneize expresó: "No fue una situación cómoda, pero creo que todos vamos aprendiendo de eso. Me tocó a mí, nunca lo viví como jugador. Si uno se pone en el lugar del otro tiene que imaginar si como jugadores nos pasaba algo igual, cuál hubiera sido la reacción nuestra".

El DT recordó su paso por Boca y se refirió a su relación con Juan Román Riquelme

De su relación con el vicepresidente de Boca remarcó: "No hubo diálogo con Riquelme. Podría haber hablado nuevamente, como dos personas civilizadas o mayores, pero no volví a hablar. Boca está por encima de cualquier nombre y es lo que va a quedar. Hay que mirar para adelante y desearle lo mejor. Por supuesto que tomaría un café con él",

En cuanto al presente de Hugo Ibarra, quien recientemente se coronó campeón de la Liga Profesional, Battaglia destacó: "No me sorprendió porque imaginé que iba a ser eso lo que podía venir después de nosotros. Se pudo acomodar el equipo, más allá del golpe de la Copa tras el cual hay que seguir porque es Boca, por suerte pudo pelear hasta el final y ganarlo. Acaba de salir campeón, es alguien que su trabajo lo hizo con un final que termina coronándose e imagino que le darán la confianza para el año que viene".

Para finalizar, se refirió a la forma en la que afronta la espera de una contundente oferta para volver a las canchas. "Tranquilo, esperando las posibilidades que puedan aparecer con proyectos futuros. Hemos tenido algunas charlas ya con equipos, viendo la mejor opción y seguir en esto del fútbol que es lo más lindo. No fueron de Argentina, sino de afuera, pero uno no le cierra las puertas a nada", sentenció Battaglia.