La difícil decisión que Javier Pinola está por tomar en River

Marcelo Gallardo se va de River y con él podrían marcharse algunos históricos. Uno de ellos es Jonatan Maidana, que esperará la llegada del sucesor para saber cuál será su futuro, y Javier Pinola es el otro. El defensor, que ha sido capitán en varios partidos del semestre, debe tomar una de las decisión más complejas de su carrera deportiva ya que su contrato vence a fin de año y sobre la mesa tiene la chance seguir o sumarse al cuerpo técnico con Martín Demichelis, si es que se concreta su llegada.

Pinola escucha atentamente a Gallardo.

"No digo que me voy a retirar porque las ganas de seguir las tengo. Después veremos", expresó días atrás pero, al parecer, esas ganas de seguir se han ido esfumando ya que en este tiempo mantuvo charlas con el principal candidato a suceder al Muñeco y le seduce ser parte de su equipo de trabajo del que también podría ser parte Poroto Lux con quien realizó el curso de DT.

"Pregunto mucho, anoto los ejercicios y veo todos los videos que nos pasan. Si sigo como técnico, ésta es la idea que me gusta y me caracteriza, me gustaría seguir esa línea (la del Muñeco). Cada uno tiene su impronta y no hay que imitar. Todos los que quedamos vamos a tratar de seguir la línea de Gallardo y tratar de ayudar a que no se resienta. Se termina una etapa hermosísima", dijo cuando fue consultado sobre la salida del entrenador más exitoso del club de Núñez..

El defensor de 39 años está en el club desde mediados de 2017 cuando llegó proveniente de Rosario Central. En estos años ganó seis títulos locales y dos internacionales, incluida la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid.