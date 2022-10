Francescoli habló del rumor de "interna" en River por la elección del nuevo DT: "Escuché que Brito..."

La elección del sucesor de Marcelo Gallardo es un tema que tiene en vilo a los hinchas de River y lleva, y va a llevar aún más, horas de análisis, reuniones y debates puertas adentro. Porque no es cualquiera a quien deben reemplazar. Todavía sin un rumbo comunicado, se instaló en las últimas horas que habría opiniones divididas entre los altos dirigentes del Millonario acerca del candidato que irían a buscar primero. Aunque Enzo Francescoli, mánager del club que será parte activa en esta decisión, salió a desestimar la existencia de "peleas y discusiones internas".

En una nota que le otorgó a DSportsRadio, el Enzo, un tanto molesto, expresó: "He escuchado que se dijo que Patanian (vice) tiene un nombre; yo, otro; Brito, otro; y otros dirigentes, otro. Este viernes leí por la mañana que 'había división entre los directivos', que unos creían una cosa y otros, otra. Bueno, esto no pasa. No sucede así, al menos en River. Y está bueno que se pueda decir".

Al mismo tiempo, recordó que la principal función que le compete es precisamente esta, la de elegir al entrenador: "Yo estoy en el club para esto". Sin embargo, reveló que la decisión final la va a tomar el presidente: "En esto y el resto de temas, el que tiene la decisión final es el presidente (Brito). Así es la filosofía de River. Después si obviamente, como pasó con Marcelo, creen en esa opción que yo les puedo plantear, bienvenido sea. Si no, lo discutiremos. Pero no es que la única opción la tengo yo, así como la última palabra. La última palabra la tiene el presidente. Ojalá tengamos la misma suerte que tuvimos con Marcelo de elegir la persona indicada".

Francescoli tendrá voz y voto en la elección del próximo DT.

Este "rumor" que mencionó Francescoli afirmaba que Patanian le habría propuesto a Demichelis y que él no estaría del todo convencido; y que por eso tanteó a Gareca, Crespo, Aimar y hasta a Bielsa. A esta hora, el nombre de Micho, actualmente en el Bayern Munich II, es el que más fuerte suena.

A Francescoli también le preguntaron si veían en el propio Gallardo a una fuente de consulta y fue tajante: "No creo que sea bueno que él (Gallardo) estuviera involucrado en algo en lo que no tendría que hacerlo. En todo caso, puede salir de él. Pero si no, sería incomodarlo".

Sobre el tema, redondeó: "Es entendible la ansiedad que puedan tener todos: los periodistas, para comunicar, y los hinchas, para saber qué es lo que va a pasar después de esos partidos amistosos, en los que Marcelo dejará activamente y el equipo se vaya de vacaciones. Hasta entonces no va a haber una decisión pública. Después sí nos sentaremos con quien creamos la persona indicada y le plantearemos todo cómo está. Obviamente que si ha sido parte o conoce el Mundo River, esto facilita mucho las cosas, pero no es un requisito excluyente. Simplemente es un plus que podría tener el próximo entrenador".