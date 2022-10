Pinola reveló cómo vivió que Boca haya sido campeón por el triunfo de River: "No voy a..."

La definición del campeonato que terminó en manos de Boca sigue generando repercusiones. Claro, el cierre que tuvo el Torneo LPF fue histórico y muy diferente a lo que planteaban las suspicacias en la previa. Independiente estuvo cerca de favorecer a Racing con su empate y River le dio una mano muy grande al Xeneize que, aunque no le haya caído bien, Javier Pinola definió como "lo correcto".

En la previa a la última fecha, el ambiente futbolero creía que el Rojo y el Millonario iban a hacer lo posible para evitar el festejo de su clásico rival. Sin embargo, ambos salieron al frente y obtuvieron buenos resultados, algo que el referente riverplatense destacó como una característica distintiva del ciclo de Marcelo Gallardo: "Cada uno piensa y opina lo que quiere. A ver, no me voy a poner contento porque el clásico rival haya salido campeón, eso está clarísimo. Pero nosotros tenemos una filosofía muy marcada en estos años de Marcelo. Nos manejamos con una honestidad brutal siempre", aseguró.

Luego, Pinola agregó: "Tenemos una filosofía de la cual no nos íbamos a apartar. Después, se tejen conjeturas, pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer".

Además, el central de River tuvo una lectura similar a la que Juan Román Riquelme había expresado en radio La Red: "A ver, se termina definiendo por esta última fecha, pero hubo una cantidad de jornadas en las que uno perdió puntos, el otro ganó y ahí se hizo la diferencia", sentenció.

Por último, el defensor, a quien se lo considera como un posible ayudante de Martín Demichelis en el próximo cuerpo técnico de River, afirmó que no estaban pendientes de lo que sucedía en la Bombonera: "Nunca miramos para el costado. El primer penal, Rojas lo pateó bien y Franco [Armani] no pudo hacer nada. Obviamente que las sensaciones son raras, pero nosotros hicimos lo que creíamos que era lo correcto. Después, lo que haya pasado no estaba en nuestras manos", cerró.