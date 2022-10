La decisión de Toyota que mantiene en vilo al Turismo Carretera

Luego del fuerte sacudón que significó el anuncio de General Motors, la ACTC espera saber cuál será la decisión que tomará Toyota sobre la política deportiva para la temporada 2023 dentro del automovilismo. Algunos rumores indican que la terminal podría seguir los pasos de Chevrolet en el TC2000, pero que seguiría ligado al Turismo Carretera de la mano de Marco Jakos. De ser así, estaría garantizada la presencia de Matías Rossi y Andrés Jakos como pilotos del proyecto que se inició esta temporada.

Por fuera de lo "oficial", hay varias estructuras que quieren sumar Camry al parque de la máxima y el Maquin Parts será el primero que pondrá en pista la unidad para realizar un intenso ensayo y así saber si lo ponen en pista de movida o esperan desarrollarlo para que sea competitivo. En su primera temporada, Toyota metió una de sus unidades en la Copa de Oro y ha logrado resultados que han sorprendido a más de uno. Le falta ganar, pero aún restan tres carreras para lograr su cometido.

El Camry en acción.

Rossi afrontará un fin de semana clave ya que necesita sumar fuerte para mantenerse con vida dentro del playoff. Por el momento ocupa el 13er lugar (35.5) y si en San Nicolás no es protagonistas, no solo se esfumarán sus chances si no que es muy posible que se ausente en la última fecha ya que está peleando el certamen del Stock Car y deberá viajar a Interlagos para definirlo.

La 13ª fecha del campeonato, que se disputará este fin de semana en el autódromo de San Nicolás, cuenta con 46 inscriptos. El parque para la única carrera del año en la provincia de Buenos Aires se verá fortalecido por 7 regresos. Será la 8ª carrera del TC en este trazado en el que Ford y Mariano Werner prevalecen en casi todas las estadísticas. El entrerriano es el más ganador con 2 victorias. Las otras fueron de Alan Ruggiero, Agustín Canapino, Nicolás Trosset, Valentín Aguirre y Julián Santero.

Posiciones del campeonato del TC: Agustín Canapino (Chevrolet) 97,5 puntos; Mariano Werner (Ford) 92; José Manuel Urcera (Torino) 88; Santiago Mangoni (Chevrolet) 76; Esteban Gini (Torino) 73,5; Jonatan Castellano (Dodge) 68; Leonel Pernía (Torino) 58,5; Facundo Ardusso (Torino) 46,5.