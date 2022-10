Newell’s, cerca de quedarse con un DT que sonó en River, pidieron en Boca y gusta en Independiente

Hay varios clubes de la Liga Profesional que buscan técnicos. Uno de ellos es Newell's que, de igual manera, consiguió meterse en la próxima Copa Sudamericana pero necesita con urgencia anunciar quién dirigirá al equipo durante el 2023. Hay un par de nombres sobre la mesa pero el sueño que tiene la dirigencia se llama Gabriel Heinze, un símbolo del club.

Ignacio Astore, presidente del club, se mantiene cauto cada vez que es consultado al respecto aunque reconoció que ya tuvo una primera charla con el DT que sonó en River y muchos pidieron para Boca. En diálogo con De Leprosos y Canallas expresó que luego de ese diálogo inicial "no me volví a reunir con él, no tuve dialogo" pero dejó en claro que pretende tener el nombre en los próximos días: "Hay que ser muy cautos en cada elección que hagamos para el club para no hacerle daño".

Heinze, el principal candidato para dirigir a Newell's.

Otro de los nombres que figura en los planes es el de Facundo Sava, quien realizó una buena campaña con Patronato pese a irse al descenso. "No me contacte directamente con Sava, está dentro de los nombres. Me gusta su propuesta de ataque, que usa los chicos de inferiores amoldados por tres o cuatro refuerzos y tiene buen preparador físico, nos fijamos muchos en eso", reveló.

Heinze hace rato está en radar de algunos clubes importantes del país. Pablo Cavallero, que tuvo a Heinze en Vélez, es fanático de Independiente y reconoció que lo contactaron desde el club de Avellaneda para que les dé una mano en el operativo seducción para el Gringo, pero todo quedó en nada y terminó llegando Julio Falcioni. En Boca también sonó aunque más por los hinchas que por el Consejo de Fútbol cuando Sebastián Battaglia tenía un pie afuera.

En River, luego de la salida de Marcelo Gallardo, apareció como uno de los posibles sucesores pese a no conocer los pasillos del Monumental. El exdefensor de la Selección argentina se ha ganado una muy buena reputación luego de las grandes campañas que logró con Argentinos Juniors (ascendiéndolo a Primera) y Vélez, pero su último paso por la MLS no fue bueno.