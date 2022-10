La insólita historia del jugador de Instituto que se escapó de un hospital cuando debían operarlo, para jugar el Reducido

Este fin de semana comenzarán las semifinales del Reducido del torneo de la Primera Nacional. Se jugarán, al igual que la final, a partidos de ida y vuelta con ventaja deportiva para el que haya finalizado en mejor posición la fase regular. Instituto-Defensores de Belgrano y Gimnasia y Esgrima de Mendoza-Estudiantes de Caseros, son los cruces que definirán qué dos equipos decidirán el segundo ascenso a la Liga Profesional. En este contexto, un jugador del elenco cordobés protagonizó una insólita acción que se viralizó a a través de las redes sociales.

uD83CuDFE5 PARTE MÉDICO#Instituto informa que el defensor Ezequiel Parnisari se encuentra internado debido a una apendicitis y será intervenido quirúrgicamente en el transcurso del día.



Como consecuencia de la operación el futbolista tendrá entre 10 y 20 días de recuperación. pic.twitter.com/yZChyWjsKp — Instituto ACC (@InstitutoACC) October 21, 2022

El viernes 21 de octubre la Gloria confirmó a través de sus redes sociales que Ezequiel Parnisari iba a ser baja para las semifinales del Reducido: "Instituto informa que el defensor Ezequiel Parnisari se encuentra internado debido a una apendicitis y será intervenido quirúrgicamente en el transcurso del día. Como consecuencia de la operación el futbolista tendrá entre 10 y 20 días de recuperación".

En este contexto fue Pamela Andrada, esposa del futbolista de 32 años, quien contó la increíble decisión que tomó el defensor cuando se encontraba en los momentos previos a la operación. En su cuenta de Instagram, la mujer dio detalles que se viralizaron rápidamente.

Para comenzar con el extenso texto que tituló 'Mi loco lindo', escribió: "En todos estos años hiciste muchas locuras en la mayoría nunca estuve de acuerdo pero siempre te apoyé y te acompañé, odio cuando no priorizas tu salud pero también amo tu pasión por lo qué haces, sé que vivis por y para el fútbol".

"El jueves a la tarde vivimos una tarde más que loca. Escaparte de un sanatorio porque te digan que te tienen que operar de apéndice es de película. ¡Si!, SE ESCAPÓ. Muchos pensarán que se escapó por qué tenía miedo a la operación, pero no: 'tengo que jugar la semifinal no me pueden operar' yo no me equivoco cuando digo que estás loco. Miles de llamadas y el cómo si nada", añadió la esposa del defensor.

"'Si no volvés al sanatorio te buscamos con la Policía'. No le quedó otra a Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron más por ser el que te escapaste y que por ser el jugador de Instituto. Te Amo mi loco lindo. Ahora solo queda recuperarse y volver con todo como siempre", cerró Andrada sobre la inédita historia del defensor de la Gloria.